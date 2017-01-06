В Суворове воруют бензин

По информации УМВД России по Тульской области, ночью в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Суворовский» позвонил 51-летний житель посёлка Центральный. Мужчина сообщил, что он увидел в окно, как два молодых человека пытаются совершить кражу бензина из принадлежащей ему машины ВАЗ-21317. Автомобиль был припаркован около дома. Заявитель попытался остановить злоумышленников, но они быстро сели в ожидавший их неподалёку легковой автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Мужчина описал приметы молодых людей, а также назвал номер транспортного средства, на котором они уехали. Спустя некоторое время инспекторы ДПС остановили этот автомобиль в Суворове.

Подростки задержаны и доставлены в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД.

Ими оказались два учащихся 1999 г.р., которые проживают в посёлках Центральный и Шахтёрский. Они признались в совершении преступления. Как выяснили стражи порядка, подростки попросили знакомого мужчину покатать их на машине и для этого они решили таким противоправным способом достать бензина. В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.