Авария на водоводах произошла из-за прокладки канализации для ЖК "Молодежный"

Аварии на водоводах Медвенско-Осетровского водозабора вызваны несанкционированным проведением работ. 5 января строительная организация проводила прокладку канализации для ЖК "Молодежный".

- Водоснабжение Пролетарского района будет осуществляться на минимальном давлении до окончания восстановительных работ, - сообщает "Тулагорводоканал".

На данный момент на месте аварии находится оперативная группа ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области" и оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

Напомним, в Туле нарушено водоснабжение в 624 домах на 15 улицах.