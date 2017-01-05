Авария на водоводах произошла из-за прокладки канализации для ЖК "Молодежный"
"Водоканал" назвал причину прекращения подачи воды в дома Пролетарского округа.
Аварии на водоводах Медвенско-Осетровского водозабора вызваны несанкционированным проведением работ. 5 января строительная организация проводила прокладку канализации для ЖК "Молодежный".
- Водоснабжение Пролетарского района будет осуществляться на минимальном давлении до окончания восстановительных работ, - сообщает "Тулагорводоканал".
На данный момент на месте аварии находится оперативная группа ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области" и оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.
Напомним, в Туле нарушено водоснабжение в 624 домах на 15 улицах.
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