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Авария на водоводах произошла из-за прокладки канализации для ЖК "Молодежный"

Авария на водоводах произошла из-за прокладки канализации для ЖК "Молодежный"

"Водоканал" назвал причину прекращения подачи воды в дома Пролетарского округа.

Аварии на водоводах Медвенско-Осетровского водозабора вызваны несанкционированным проведением работ. 5 января строительная организация проводила прокладку канализации для ЖК "Молодежный".

- Водоснабжение Пролетарского района будет осуществляться на минимальном давлении до окончания восстановительных работ, - сообщает "Тулагорводоканал".

На данный момент на месте аварии находится оперативная группа ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области" и оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области. 

 

Напомним, в Туле нарушено водоснабжение в 624 домах на 15 улицах. 

 

 

вчера, в 22:56 −2
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