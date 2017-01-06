В Пролетарском округе Тулы раздают техническую и питьевую воду

5 января 2017 года в результате проведения несанкционированных земляных работ произошло повреждение водоводов диаметром 600 мм и 900 мм, осуществляющих забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора.



В настоящее время работы по устранению порыва проводят специалисты ОАО «Тулагорводоканал». На месте проведения работ развернут пункт управления главы администрации города Тулы. Для ремонта имеются все необходимые материалы.



Завершить работы планируется 6 января в 12.00. В настоящее время вода подается в часть домов Пролетарского округа с пониженным давлением, 623 дома отключены от холодного и горячего водоснабжения. Все МКД и социальные объекты отапливаются.



Для жителей Пролетарского округа организованы пункты выдачи технической и питьевой воды.



С 23.30 5 января техническая вода будет раздаваться по следующим адресам:



1. Площадь ТЦ «Кировский»;



2. Площадь «Центра культуры и досуга» (ул. Металлургов, 22);



3. территория у ТЦ «Континент» (ул. Вильямса, 32);



4. пересечение ул. Марата и Плеханова (вдоль трамвайных путей у Плехановского рынка).



Питьевую воду туляки могут получить бесплатно с 9.00 6 января в пунктах розлива воды «Ключ здоровья» и у ТЦ «Рио», где будет находиться цистерна с водой «Центра гражданской защиты и спасательных работ».