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В Пролетарском округе Тулы раздают техническую и питьевую воду

В Пролетарском округе Тулы раздают техническую и питьевую воду

Из-за повреждения водовода более 600 домов остались без воды

5 января 2017 года в результате проведения несанкционированных земляных работ произошло повреждение водоводов диаметром 600 мм и 900 мм, осуществляющих забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора.

В настоящее время работы по устранению порыва проводят специалисты ОАО «Тулагорводоканал». На месте проведения работ развернут пункт управления главы администрации города Тулы. Для ремонта имеются все необходимые материалы.

Завершить работы планируется 6 января в 12.00. В настоящее время вода подается в часть домов Пролетарского округа с пониженным давлением, 623 дома отключены от холодного и горячего водоснабжения. Все МКД и социальные объекты отапливаются.

Для жителей Пролетарского округа организованы пункты выдачи технической и питьевой воды.

С 23.30 5 января техническая вода будет раздаваться по следующим адресам:

1. Площадь ТЦ «Кировский»;

2. Площадь «Центра культуры и досуга» (ул. Металлургов, 22);

3. территория у ТЦ «Континент» (ул. Вильямса, 32);

4. пересечение ул. Марата и Плеханова (вдоль трамвайных путей у Плехановского рынка).

Питьевую воду туляки могут получить бесплатно с 9.00 6 января в пунктах розлива воды «Ключ здоровья» и у ТЦ «Рио», где будет находиться цистерна с водой «Центра гражданской защиты и спасательных работ».

сегодня, в 01:20 +1
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