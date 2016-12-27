С 28 декабря по 7 января центры Тулы и районных городов станут безалкогольной зоной

Ограничения будут действовать для магазинов в радиусе 1 км от центральных площадей, где установлены елки и проводятся массовые мероприятия.

В Туле в дни новогодних праздников безалкогольной зоной станет центр вокруг площади Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Розничная продажа будет приостановлена в связи с проведением на площади массовых гуляний. Запрет действует на магазины, находящиеся в радиусе одного километра.

Напомним, что на территории региона в соответствии с постановлением правительства Тульской области и внесенными изменениями действуют ограничения розничной продажи алкогольной продукции при проведении массовых мероприятий.

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после проведения публичного мероприятия с массовым скоплением людей (в том числе спортивного мероприятия, концерта).

Продажа алкоголя в указанные временные промежутки запрещена в самом месте проведения такого мероприятия и на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в место проведения мероприятия.



Данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания.

Согласно утвержденным правилам, органы местного самоуправления муниципальных образований Тульской области обязаны не позднее чем за три дня до проведения публичного мероприятия известить хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, о дате и месте его проведения. Всем предприятиям, торгующим алкоголем, уже направлены соответствующие уведомления.

С таким жестким ограничением не согласны предприниматели, торгующие алкоголем. По мнению некоторых из них, именно такие ограничения да еще в дни новогодних каникул провоцируют опасные явления, как случилось в Иркутске.

Именно поэтому рабочая группа при комитете по предпринимательству и потребительскому рынку сейчас обсуждает предложения по изменению ограничений по продаже алкоголя.