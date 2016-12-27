Тульская школьница выложила в интернет видео издевательств над своим дедушкой

13-летняя жительница Тулы Марина Г. оскорбляла и дралась со своим дедом, снимая всё происходящее на телефон. При этом девушка была одета в странный костюм.

В интернете пользователи обсуждают видео 13-летней школьницы из Тульской области, которая транслировала издевательства над своим дедом в прямом эфире Перископа.

Есть несколько видеозаписей, где Марина обзывает престарелого родственника, толкает его. Пенсионер пытается отобрать телефон, на который его снимают, но получает новые тычки и оскорбления.

Девушка орет:

— Ты что, дебил, мой телефон трогаешь? Он, знаешь, сколько стоит? Придурок, никогда не расплатишься!

В кадре также есть и бабушка, которая лежит на кровати, по всей видимости, в плохом самочувствии.