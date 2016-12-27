Завтра подведут итог фотоконкурса на лучшее фото тульских заповедников

Конкурсное фото - Алексин бор.

28 декабря в Колонном зале Дома дворянского собрания будут подведены итоги конкурса «Энтузиазм фотографов - охране природы».

28 декабря в Колонном зале Дома дворянского собрания будут подведены итоги конкурса «Энтузиазм фотографов - охране природы».

На мероприятии, посвященном Году экологии и особо охраняемых природных территорий, покажут, как прекрасны природные памятники Тульского края во все времена года, расскажут о результатах конкурса, наградят победителей и финалистов.

Напомним, фотоконкурс «Энтузиазм фотографов – охране природы» проходил с 22 января по 31 октября 2016 года при поддержке регионального министерства. А на сайте правительства Тульской области шло голосование за приз зрительских симпатий.



Конкурсное фото - утес «Ишутинская гора»

Целью конкурса было привлечь внимание к вопросам сохранения природного наследия и популяризации особо охраняемых природных территорий Тульской области.

Фотографы с солидным стажем и начинающие любители представили более 1000 фотографий, посетив 40 из 51 памятника природы регионального значения Тульской области.

Конкурсная комиссия под председательство м министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова определила победителей и финалистов конкурса, выбрав 200 работ для изготовления фотовыставки, которая начнет свою работу 18 января 2017 года в Выставочном зале на Красноармейском проспекте в Туле.

Приглашение посетить мероприятие 28 декабря 2016 года, которое начнется в 17.00 ч. в Колонном зале Дома дворянского собрания можно получить на портале правительства Тульской области.