Будет ли в Туле новый стадион?

Фото Алексея Пирязева.

Предлагаем вашему вниманию рассказ о том, что говорил на брифинге министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

— Михаил Вячеславович, как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию, которая сложилась в клубе «Арсенал»?

— Мы поддерживаем руководство клуба и главного тренера. Дальнейшую работу видим совместно. Задача стоит отказаться от сезонных аренд. Нам нужна команда со стабильным составом, что мы сейчас и делаем. На будущий сезон уже можно ставить себе задачи по команде, и по ее развитию.

— То есть вы, как руководитель тульского спорта, не видите ничего странного, когда главный тренер «Арсенала» публично обвиняет клуб в том, что его выживают криминальными методами.

— Я этих публикаций не видел.

— Можем прислать ссылку.

— Я читаю СМИ. Но помимо того я и с Сан Санычем общаюсь. Знаю, что он за человек.

— Правительство области держит ситуацию под контролем?

— Губернатор спорт поддерживает. На данный момент команда существует, никто не ставил никаких задач по ее ликвидации. Наоборот, в январе мы собирались, прорабатывали разные вопросы и было принято решение команду усиливать. Все видели, что состоялся переход новых игроков. Мы предложили, и было поддержано создание молодежной команды.

На том, что у нас не было такой системы, мы теряли львиную долю наших воспитанников.

Теперь у нас есть хорошая преемственность — молодежная команда, «Арсенал-2» и потом, надеюсь, ребята будут просматриваться в основном составе профессионального клуба.



Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

— Будут ли сняты ограничения на вместимость стадиона?

— В ближайшее время. Инфраструктурно мы этот вопрос проработали, в мае мы их снимем. Ограничений по количеству зрителей не будет. У нас были замечания по обеспечению безопасности. Сейчас закуплено 25 рамок металлоискателей, до конца мая они будут поставлены.

Важно понимать. Центральный стадион — это единственный объект в области, где можно одновременно собрать двадцать тысяч человек, и не только на спортивных мероприятиях. Поэтому передо мной стояла задача за полгода выполнить все требования безопасности, которые были. Для зрителей вход будет полностью открыт.

— Останется только вновь завлечь зрителей на трибуны.

— Все любят вспоминать, как было пятнадцать, двадцать лет назад. Но пятнадцать лет назад у нас не было такой конкуренции в спорте. Сколько у нас сейчас спортивных школ и спортивных объектов инфраструктуры. Это все также оттягивает зрителей.

— При этом разные виды спорта начинают странным образом конкурировать друг с другом. Можно на уровне министерства спорта решить проблему, когда матчи в Туле назначаются на одно и то же время? Как это было, например, в прошлое воскресенье, когда в 17 часов на Центральном стадионе был футбол, а на «Тула-Арене» волейбольное шоу.

— Я с вами полностью согласен. Только вчера, кстати, разговаривали об этом. Единственное, я недавно на этом месте, и прошлый спортивный сезон начинали без меня. При формировании следующего сезона будем делать правки, чтобы один матч не накладывался на другой, интегрировать календарь наших команд друг в друга. Всегда можно договориться.

— Говорят, на Центральном стадион, со стороны улицы Агеева, будет строиться еще одно футбольное поле.

— На данный земельный участок много кто покушался. Сделано все, чтобы земля осталась в государственной собственности. Она находится на балансе управления спортивных объектов. С Дмитрием Вячеславовичем Миляевым уже не раз это обсуждали. Здесь будет полноразмерное футбольное поле. Сейчас ещё обсуждаем его концепцию — то ли положим натуральный газон, либо это будет искусственная поляна. С подрядными организациями прорабатываем проектно-сметную документацию. Но это будет поле с подогревом, трибунами для зрителей и раздевалками. По размерам футбольное поле в этот участок вписывается.

Есть внутренние нюансы. Здесь идет силовой кабель, тяжело найти коммуникации. Будем ставить под наши мощности модульную котельную.

С другой стороны, мы сейчас полностью погрузились в бассейн в Петровском квартале, у нас также в работе шесть стадионов по области, плюс четыре площадки ГТО, умная спортивная площадка в поселке Майский. Кроме того, Дмитрий Вячеславович поставил задачу начать проектировать ледовую арену под следж-хоккеистов, поскольку у нас сейчас сумасшедший дефицит льда. Земельный участок под этот дворец социальные партнеры выделили на Орловском шоссе, в июле месяце, наверное, уже на этот проект зайдем. Еще одно футбольное поле на Центральном стадионе точно будет реализовано, просто на данный момент точки старта у меня пока нет.

— Все силы, значит, пока на развитие массового спорта?

— Ближайший госсовет по спорту у нас состоится в мае месяце, где мы будем докладывать Владимиру Владимировичу о проделанной работе, то есть спортивной инфраструктуре для массового спорта. Мы сейчас заходим в программу «Наш район» по реконструкции старых советских стадионов, это должно дать определенный толчок развитию футбола. С учетом того, что мы сумели поднять в этом году стадионы в Киреевске, Кимовске, Новомосковске, Плавске, Ясногорске. Разговаривали с федерацией футбола области, чтобы они тоже закладывали на эти стадионы мероприятия. Мы сегодня уже начали строительство плавательного бассейна в Петровском, активно ведем переговоры, чтобы у нас в 2025 или 2026 годах начать строить то, чего нет от слова совсем — центр адаптивных видов спорта. Заявку мы подали. Перед нами задача стоит в ближайшее время закрыть все муниципалитеты, где нет своих крытых спортивных объектов. Сейчас достраиваем Алексин, Арсеньево и осталось совсем немного.

— Получается, о реконструкции Центрального стадиона или строительстве нового пока говорить не приходится?

— По поводу реконструкции центрального стадиона переговоров на федеральном уровне у нас не было. Нынешний стадион — достаточно старая инфраструктура. Я с ним работал еще с 2015 года, будучи начальником управления физкультуры и спорта администрации города. Это был мой подвед. Прекрасно знаю, как с ним сложно. Как с ним сложно в зимний период. Какая проблематика была с газоном, сколько раз мы его перекладывали. Газон довольно тяжелый, он не прошит, полностью натуральный. Опять же стадион в центре города. С одной стороны это хорошо — немного в России стадионов, куда можно добраться на общественном транспорте. Но именно потому, что он в центре, не представляю, как его реконструировать. Большая проблема с мощностями. Строить новый где-то в другом месте будет, наверное, дешевле и правильнее. Лукавить и обещать не буду, на данный момент глубокой проработки, что начнем делать стадион, пока нет.