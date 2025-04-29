Как в Туле борются с борщевиком

Фото пресс-службы администрации Тулы.

На проведение работ в этом году выделено более 7,5 млн рублей.

В Туле в этом году от борщевика Сосновского обработают более 1000 га. Сегодня, 29 апреля, работы прошли в поселке Георгиево Привокзального территориального округа.

Для борьбы с борщевиком в областной столице применяют химическую обработку гербицидами. Как сообщает администрация Тулы, рабочие используют специальный раствор, который воздействует только на борщевик и не вредит другим растениям. Также с этим растением борются механическим способом — путем перепашки и окоса территорий для предотвращения сбрасывания новых семян и расселения сорняка.

— Мы анализируем ситуацию по обращениям граждан и по обходам руководителей территориальных округов. Исходя из этого формируем схему очагов. С каждым годом количество участков ИЖС на территории, примыкающей к Туле, увеличивается, поэтому у людей возникает потребность в дополнительной обработке.

В этом году начали работы, не дожидаясь мая, потому что чем больше борщевик становится, тем больше времени уходит на его обработку. Сейчас нас ограничивают погодные условия, наиболее эффективно получается бороться с ним в сухую погоду, — отметил заместитель главы администрации Тулы Максим Щербаков.