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В тульских школах прошли всероссийские антитеррористические учения
Фото Росгвардии по Тульской области.

В тульских школах прошли всероссийские антитеррористические учения

На объектах образования прошли тренировки по отработке алгоритма действий при различных осложнениях оперативной обстановки.

Перед началом учений участники мероприятий в рамках круглого стола обсудили комплексный сценарий действий обучающихся и работников частных охранных организаций при возникновении террористических угроз. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.

Во взаимодействии с представителями силовых структур региона были отработаны действия при захвате заложников и срабатывании на территории образовательной организации взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом.

— В рамках данных мероприятий все поставленные учебные задачи выполнены в полном объеме, — отметил офицер ведомства.

На сегодняшний день свыше 1300 образовательных учреждений Тульской области подключены к централизованной охране Росгвардии.

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