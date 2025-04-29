В тульских школах прошли всероссийские антитеррористические учения

Перед началом учений участники мероприятий в рамках круглого стола обсудили комплексный сценарий действий обучающихся и работников частных охранных организаций при возникновении террористических угроз. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.
Во взаимодействии с представителями силовых структур региона были отработаны действия при захвате заложников и срабатывании на территории образовательной организации взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом.
— В рамках данных мероприятий все поставленные учебные задачи выполнены в полном объеме, — отметил офицер ведомства.
На сегодняшний день свыше 1300 образовательных учреждений Тульской области подключены к централизованной охране Росгвардии.