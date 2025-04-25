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Тренер «Арсенала» Сторожук заявил об угрозах в свой адрес
Фото Артёма Жильцова.

Тренер «Арсенала» Сторожук заявил об угрозах в свой адрес

«Каждые 2-3 дня получаю по 50-70 звонков в сутки с угрозами, оскорблениями и пожеланиями сдохнуть», - заявил наставник оружейников.

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук заявил, что уже долгое время получает угрозы от неизвестных по телефону. Об этом он рассказал в интервью спортивному журналисту Ивану Карпову.

— Где-то месяц каждые 2-3 дня получаю по 30 сообщений + по 50-70 звонков в сутки с угрозами, оскорблениями и пожеланиями «сдохнуть». И это до блокировки, если бы не она — их было бы куда больше. Причем трогают не только меня, но и жену с детьми. Выяснил, что на меня заказали спам-атаку, в том числе, через коллекторские агентства, — говорит Сторожук. 

Он заявил, что ему «понятно, откуда это идет»:

— Людей пытаются вывести на эмоции. Однако, если это продолжится, то я буду вынужден обратиться в правоохранительные органы, — говорит тренер. — Я не снимаю с себя ответственности. Для себя я самый большой критик. Но мне непонятно, зачем гендиректор Гриньковский озвучил игрокам послание от фанатов: «У болельщиков нет претензий к вам, есть претензии к тренеру». Благодарен ребятам, что они меня поддержали и сказали: «Мы — одна команда», — рассказывает Александр Сторожук.

В пресс-службе ПФК «Арсенал» прокомментировали это заявление сайту «Чемпионат»:

— ПФК «Арсенал» Тула не располагает информацией о якобы поступающих в адрес главного тренера команды Александра Сторожука угрозах. Команда в рабочем режиме готовится к следующему матчу с волгоградским «Ротором».

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