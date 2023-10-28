Играют не фамилии, а принципы: «Арсенал» дал бой лидеру

Фото: ФК «Алания»

«Если брать по моментам, мы наиграли на победу», — констатировал после матча главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук. А ведь это была игра против лидера — владикавказской «Алании». Все, кто видел матч, согласятся: в словах главного тренера нет натяжки. «Арсенал» был ближе к победе.

Поездка в Грозный, где принимает соперников «Алания», должна была дать ответ на главные вопросы осени. Насколько велик запас прочности нынешнего «Арсенала»? Способен ли он играть с позиции силы, которую прививает тренерский штаб, не только с «Кубанью» и другими командами, с первых минут героически обороняющих свои ворота, но и с лидером турнира?

А еще, конечно, интересно было посмотреть, насколько ярок будет в игре против лидера набравший ход Окоронкво. Тем более, что владикавказская команда вряд ли планировала только отбиваться.

Значит, определенный простор в своих действиях Окоронкво должен был получить.

Начнем с последнего. Окоронкво забил; несмотря на то, что ему, конечно, на установке уделялось особое внимание. Причем гол забил мастерский. Не только подкараулил момент, когда Яковлев и Гелоян активным прессингом заставят оборону ошибиться, и в нужный момент вынырнул из-за спин защитников. В этом эпизоде он вообще сыграл как настоящий мастер, тут же обработав мяч под дальнюю, левую ногу — так, что у защитника не было ни единого шанса добраться до него без нарушения правил. И бил он по воротам той же левой, вратарь даже не успел среагировать.

Примерно такой же эффектный момент, который мог принести победу «Арсеналу», случился во втором тайме. Гелоян накоротке катнул мяч Яковлеву, а тот правой принял, тут же в касание пробросил его себе чуть вперед и ударил с левой ноги. Мяч попал в штангу.

Окоронкво, несмотря на повышенное к нему внимание, в первом тайме поучаствовал еще как минимум в двух ярких эпизодах. Еще при счете 0:0 он получил пас под удар в штрафную, но неожиданно попробовал сделать передачу между двумя защитниками на Гелояна. Но то ли тот поздно стартовал, то ли пас вышел плохой, но до мяча Гелояну было далековато.

Под занавес первой половины нигериец вновь подкараулил пас соперника, обыгрался с партнером и конец тайма «Арсенал» провел в острой атаке.

Когда после матча с «Кубанью» Сторожука спросили, будет ли он и дальше использовать перевод Окоронкво на фланг, а на острие — Барков, он отшутился: «Все-то вам расскажи». Однако в Грозном уже в перерыве Туре, барражировавший правый фланг, предсказуемо был заменен. Окоронкво отправился нервировать чужую оборону на его место, а в центр нападения вышел Барков. Эта перестановка не сработала лишь в том плане, что до Баркова мяч практически не доходил.

А вот Окоронкво и на фланге продолжал таранить соперника и собирать на себе желтые карточки.

Вообще перед матчем много разговоров было о кадровых проблемах «Арсенала». У Ткачева травма, Макаров пропускал игру из-за перебора желтых карточек. Относительно Короткова, который пришел в «Арсенал» в аренду из «Алании», якобы имелось джентльменское соглашение, что в матчах с владикавказцами он не будет принимать участия. А это все ключевые звенья в организации игры. Коротков в итоге оказался только в стартовом протоколе, но на поле не вышел.

Впрочем, после матча Александр Сторожук прокомментировал эту ситуацию так: «Мы хотим, чтобы играли не фамилии, а принципы, которые мы требуем». И действительно все три новичка стартового состава — Туре, Яковлев и Суханов вошли как влитые. Яковлев, как мы уже сказали, едва не забил решающий мяч. У Туре тоже была пара неплохих моментов заявить о себе. Суханов же, который впервые в этом сезоне вышел за «Арсенал» в чемпионате, не доиграл даже до перерыва. На 38-й минуте он столкнулся головами с Гуциевым и обоих пришлось заменить.

«Алания» имеет репутацию команды, которая даже в самой непростой ситуации может сотворить гол из ничего. Собственно, так и произошло. Необязательное нарушение у боковой линии поля привело к штрафному, с которого и случился ответный гол. Он, впрочем, был результатом стартового натиска владикавказцев сразу после перерыва.

Тульская команда, конечно, наиграла на большее, чем один мяч — отмененный из-за офсайда гол Гелояна, удар в штангу Яковлева, еще несколько хороших моментов. Но, как философски заметил главный тренер владикавказцев Олег Василенко, справедливый счет тот, что значится на табло. А на табло сохранились две единицы.

Конечно, можно в очередной раз сказать, что «Арсенал» — чемпион первых таймов, а после перерыва команда обычно сдает.

Так обычно утверждает сонм всевозможных экспертов, которые прогнозируют исходы матчей в соцсетях, рассуждают о шансах команды в телеэфире. Но «Арсенал» давно уже на несколько шагов опережает всех этих действительно уважаемых футбольных людей, которые свои нынешние знания черпают из вчерашних газет.

Только что, в предыдущем туре, тульская команда в самом конце дожала неуступчивую «Кубань». А до этого забила во втором тайме в Хабаровске. Может еще туром ранее и с «Соколом» бы напряглась, но там уже к перерыву было 3:0. Вот и в Грозном туляки концовку матча против лидера чемпионата провели агрессивно, стараясь забить победный мяч. Хотя в концовке обе команды не прочь были поймать свою птицу удачи.

В добавленные ко второму тайму минуты мяч летал от одних ворот к другим, финального свистка команды не дожидались. Ничья с привкусом победы над лидером турнира, конечно, вновь заставляет подумать о перспективах «Арсенала» в этом чемпионате. Эксперты в телевизоре, правда, на вопрос способен ли «Арсенал» побороться за прямой выход в Премьер-лигу ответили, что, конечно, нет. На то они и эксперты. Ведь после этого та команда, которая «конечно, нет» лишь по недоразумению не обыграла команду, которая на выход выше «конечно, да».

Впрочем, дело не в шансах и не в экспертах. Сейчас будет произнесена крамольная вещь. «Арсенал» нынешний по куражу, по тому удовольствию, которое футболисты получают от своей игры, по тому, насколько за этой игрой интересно смотреть, очень напоминает «Арсенал» аленичевский, которому тоже никто не ставил никаких целей. Просто играли, просто получали удовольствие, просто стремились быть выше. Что же касается перспектив, вспомним еще одного эксперта, который говорил, что смысл футбола заключается не в том, что сильная команда обыгрывает слабую, а в том, что выигрывает тот, кто демонстрирует свое превосходство на поле независимо от истории, престижа и бюджета.

Этот эксперт, правда, ни черта не разбирается в тонкостях российской первой лиги, если вообще знает о ее существовании. Зато его имя Йоханн Кройф.

«Алания» — «Арсенал» — 1:1 (0:1).

Голы: Окоронкво (25) — 0:1, Машуков (54) — 1:1.

«Арсенал»: Кокарев, Суханов (Быковский, 38), Ботака-Иобома, Большаков, Попов, Кайнов, Лёвин, Яковлев (Ндука, 90), Туре (Барков, 46), Гелоян, Окоронкво (Халназаров, 86).

Предупреждены: Тарба, Сухорученко, Царукян, Качмазов — Попов, Кайнов, Ботака-Иобома.

Судья — Николай Волошин (Смоленск).

27 октября. Грозный. Стадион «Ахмат-Арена».