Сергей Ткачев признан спортивными журналистами лучшим игроком «Арсенала» в сезоне

Фото Артёма Жильцова.

Футболист «Арсенала» Сергей Ткачев признан тульскими спортивными журналистами лучшим игроком сезона. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

В голосовании участвовали представители печатных и электронных СМИ, освещавших матчи «Арсенала» в сезоне-2024/25, а также эксперты и блогеры. Каждый из них мог назвать свой вариант тройки лучших игроков. Футболист, названный первым, получал в зачет 3 очка, вторым — 2, третьим — 1.

Сергей Ткачев набрал 38 баллов. Вторым стал Артем Попов, а третьим — Михаил Левашов. У них 15 и 13 очков соответственно.