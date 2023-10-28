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Туляк пожаловался на громадную очередь в МРЭО ГИБДД
Фото: стоп-кадр из видео

Туляк пожаловался на громадную очередь в МРЭО ГИБДД

По словам мужчины, люди были вынуждены стоять на улице, под дождем.

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» разместили видео, в котором туляк жалуется на большую очередь в отделение № 1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, которое находится на 192-м км автодороги М-2 «Крым». Из пояснения за кадром следует, что люди пришли на пересдачу экзамена.

«Почему руководство УМВД ТО и ГИБДД не видят свинское отношение к автомобилистам в РЭО ГИБДД? Записи через Госуслуги не соблюдаются, из 7 окон регистрации вызывают по очереди. Сотрудники поясняют, что у них всего 1 принтер. Господа, вы берете штрафы и налоги. Где деньги для нормального обслуживания? Прошу официального ответа», — написал автор видео (орфография и пунктуация источника, — прим.ред.).

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 16:16 +1
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