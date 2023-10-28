Жительница Новомосковска «заплатила» 200 тысяч рублей за пьянку со знакомым

Фото Алексея Пирязева

Все началось с того, что женщина попросила своего молодого приятеля сходить за выпивкой.

Недавно в новомосковскую полицию обратилась местная 54-летняя жительница. Женщина заявила, что с ее банковской карты пропали 200 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что деньги присвоил ранее судимый 32-летний знакомый потерпевшей.

«По предварительной информации, потерпевшая и злоумышленник в сентябре распивали спиртные напитки в одном из общежитий города, где и проживали. Когда спиртное закончилось, женщина попросила приятеля сходить в магазин за алкоголем. Мужчина взял ее банковскую карту, но после покупки забыл вернуть. Тогда у него возник преступный умысел снять с карты денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время следователем отдела МВД России по городу Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.