Как в Тульской области развивают спортивную инфраструктуру

Фото из архива Myslo.

Об этом 9 февраля на пресс-конференции рассказал министр спорта региона Дмитрий Яковлев.

Одним из приоритетных направлений является привлечение как можно большего числа жителей для занятий массовым спортом.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина в последние годы в области появляются новые спортивные комплексы для проведения турниров и для массового спорта.

За 6 последних месяцев 2021 года у нас появилось пять крупных спортивных объектов.

ФОК «Заречье» построен за счет внебюджетных средств. Он стал одним из крупнейших в регионе. Его общая площадь — 6 тысяч кв. м. Комплекс готов ежедневно принимать порядка 1600 человек.

Построен с использованием современных технологий, которые позволяют снизить себестоимость дальнейшего обслуживания. В комплексе две чаши бассейна — детская (с трех лет) и взрослая, они изготовлены из нержавеющей стали. Водоподготовка с ионизацией отвечает всем требованиям мирового уровня для максимальной очистки воды. В каждой раздевалке предусмотрена сауна для восстановления спортсменов после тренировок. Здание полностью адаптировано для инвалидов и маломобильных граждан. В новом ФОКе уже проводятся занятия по волейболу, баскетболу, плаванию, карате и фехтованию. Тренерский штат укомплектован полностью.

Ледовая арена в Щёкино была открыта в январе. Большой вклад в ее строительство внесла компания «Щёкиноазот». В спорткомплексе можно заниматься не только хоккеем и фигурным катанием, но и эстетической и художественной гимнастикой.

Здесь есть зрительный зал на 400 мест, арена с искусственным льдом 60×30 метров, тренажерный зал, бросковая зона для хоккеистов, медицинский кабинет, прокат коньков, кафе и др.

В поселке Одоеве открылся ФОК «Олимп им. А.Н. Уварова». Здесь занимаются баскетболом, волейболом, мини-футболом, мини-лаптой. Комплекс оснащен тренажерным и универсальным игровым залом, а также залом для единоборств.

Это долгожданный объект для жителей поселка, в котором до этого момента не было современной спортивной инфраструктуры.

В октябре 2021 года открылся многофункциональный спортивный комплекс «Тула-Арена». Он состоит из двух зданий. В основном здании расположена площадка для соревнований по единоборствам и игровым видам спорта (волейболу, мини-футболу и гандболу). Трибуны для зрителей рассчитаны на 2000 мест.

Второе здание — тренировочный комплекс с 6 укомплектованными залами для единоборств (бокса, дзюдо, спортивной борьбы, самбо, рукопашного боя), раздевалками, душевыми. С основным зданием его соединяет переход.

Федерация дзюдо Тульской области планирует провести здесь в апреле 2022 года Кубок Европы и чемпионат ЦФО.

Крытая Ледовая арена LifeTime начала работать в Туле в конце прошлого года. В ней работают секции по хоккею, футболу, фигурному катанию, единоборствам и другим видам спорта.

Дмитрий Яковлев рассказал, что к апрелю этого года планируется открыть ФОК «Оружейник» в Туле на ул. Кутузова. Здание будет состоять из двух частей:

одноэтажной с универсальным игровым залом, спортивным и учебным бассейнами;

трехэтажной с залами тяжелой атлетики, борьбы на 2 ковра, хореографии, специальной физической подготовки и др.

В «Оружейнике» будут проходить занятия по дзюдо, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, гиревому спорту, художественной гимнастике, акробатическому рок-н-роллу, баскетболу, настольному теннису.

Дмитрий Яковлев — Эти спортивные объекты мы ждали. Главная задача — привлечь в наши ряды как можно больше физкультурников. И чтобы жители могли заниматься спортом рядом с домом.

Большое внимание уделяется развитию уличного спорта. В регионе реализуется программа «Газпром — детям». В муниципалитетах установлено 25 многофункциональных площадок.

В рамках программы в Туле на ул. Санаторной строится спортивный комплекс на 2500 зрительских мест с универсальным спортивным залом и легкоатлетическим манежем. Этот спорткомплекс станет домом для волейбольной «Тулицы». В данный момент команда проводит домашние матчи в «Тула-Арене».

Продолжается строительство крытого тренировочного манежа с футбольным полем на Косой Горе. Стоимость работ составляет 168,6 млн рублей. В ближайшие два месяца планируется, что объект достроят.

Еще одно масштабное строительство — реконструкция тульского велотрека. Она была приостановлена летом 2021 года из-за значительного роста цен на стройматериалы. Сейчас определен новый подрядчик, и работы возобновлены. Срок окончания реконструкции остается прежним — декабрь 2022 года.

По поручению Алексея Дюмина разработан и успешно реализуется проект «Тульское долголетие». В его рамках представители старшего поколения могут бесплатно посещать физкультурно-оздоровительные комплексы региона. В 2021 году такой возможностью воспользовались более 10 тысяч человек. Проведено порядка 20 массовых физкультурных мероприятий, таких как фестивали по северной ходьбе и волейболу, а также спортивно-творческие фестивали, в которых приняли участие более 3 тысяч пенсионеров.

185 представителей Тульской области входят в основные и резервные составы сборных команд России по 34 видам спорта. Наши спортсмены также принимают участие в Олимпийских играх. Так, в 2020 году в Токио пловец Иван Гирев завоевал серебро в эстафете 4×200 метров вольным стилем. А велогонщица Гульназ Хатунцева добыла бронзу в мэдисоне.

На Зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине, выступают уроженцы Тульской области: лыжница Анастасия Рыгалина и бобслеист Александр Ефимов.