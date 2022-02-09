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В Тульской области липовые правоохранители выманили у доверчивой женщины 20 000 рублей

В Тульской области липовые правоохранители выманили у доверчивой женщины 20 000 рублей

Уголовное дело в отношении одного из мужчин направлено в суд. Второго злоумышленника до сих пор ищут.

В Донском ранее судимый 35-летний житель Новосибирска обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Следствием установлено, что 19 сентября 2020 года подсудимый и его подельник позвонили 59-летней жительнице Донского. Мужчины заявили, что они сотрудники органов внутренних дел и что прямо сейчас находятся на месте ДТП, которое устроила ее дочь. Далее они сообщили, что в результате аварии пострадал человек, но они смогут «урегулировать» этот вопрос за 20 000 рублей. Женщина передала искомую сумму водителю такси, который не подозревал о том, что становится невольным соучастником преступления.
 
Уголовное дело в отношении подсудимого направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
 
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