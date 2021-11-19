Велотрек и новая ледовая арена: глава администрации проинспектировал спортивные объекты в Заречье

Фото автора и пресс-службы администрации Тулы.

В ходе мероприятия осмотрели готовность многофункциональной ледовой арены, расположенной на ул. Токарева, 1-а. Она построена за счет средств инвестора ООО «Айс-Строй Тула». К работам приступили в конце 2018 года.

Генеральный директор компании Алина Ковалевская рассказала:

Алина Ковалевская - Основная концепция нашего спорткомплекса — семейный досуговый фитнес, в котором мы предлагаем занятия для детей и взрослых. Это социальный объект — будем оказывать не только коммерческие, но и бесплатные услуги — для пожилых людей, а также для детей, которые готовятся к спортивным соревнованиям.

Площадь спорткомплекса — 5400 кв м. Он включает ледовую арену, универсальный игровой зал групповых занятий, зал для занятий единоборствами и тренажерный зал.

- Основная идея — чтобы семья вечером приходила к нам и занималась спортом. Например, ребенок поиграет в хоккей, папа отправится в зал единоборств, а мама — на йогу или пилатес.

Кстати, здесь также планируется устраивать массовое катание на коньках.

По словам Алины Ковалевской, строительство спорткомплекса уже завершено:

- Подготавливаются бумаги о вводе объекта в эксплуатацию. 1 декабря будем готовы принять первых посетителей.

Дмитрий Миляев осмотрел спортивный объект и лично опробовал качество льда, прокатившись по нему на коньках.

Затем глава администрации города посетил мини-велотрек на ул. Луначарского. Велогородок появился еще в 2011 году. Спустя шесть лет его передали управлению физической культуры и спорта администрации Тулы, но к эксплуатации мини-трек оказался не пригоден из-за несоответствия нормам и травмоопасности асфальтового покрытия.

В 2020 году Дмитрий Миляев поручил привести объект в соответствие современным всероссийским требованиям Федерации велоспорта для проведения тренировок и соревнований.



Выполнили проектные работы, документацию согласовали с Федерацией велосипедного спорта Тульской области. На капитальный ремонт выделили около 10 млн рублей.

В августе 2021 года разыграли аукцион, победителем стал подрядчик ООО «Символ».

Строители демонтировали старое полотно по всему периметру, установили судейскую вышку и зрительские трибуны, борты ограждения. Сейчас все работы закончены, объект сдан в эксплуатацию. В следующем сезоне здесь будут заниматься воспитанники СШОР «Велосипедный спорт».

Дмитрий Миляев - Мы обещали тулякам, что восстановим минитрек. Он готов. Сейчас увидеть катающихся детей не получится, но в этом есть относительный плюс — посмотрим, как объект переживет зиму. А по весне наши молодые ребята опробуют трек.

Дмитрий Миляев отметил, что велотрек рассчитан на занятия для детей от 10 до 15 лет. Тренироваться здесь будут порядка 180 ребят.

В рамках соглашения с региональным министерством спорта рядом с треком установили самую большую в городе площадку открытого типа с тренажерами для сдачи нормативов ГТО. Здесь бесплатно могут заниматься все желающие.

Начальник управления физической культуры и спорта Михаил Трунов отметил:

Михаил Трунов - Площадка открыта для жителей близлежащих домов. Со следующего года, как только позволит погода, здесь по расписанию будет работать тренер. Он сможет готовить туляков для сдачи комплекса ГТО, здесь же — будут проходить испытания.

Подводя итоги выездного совещания, Дмитрий Миляев напомнил, что реализация всех проектов направлена на развитие массового спорта и спорта высших достижений.

- Губернатором уделяется огромное внимание развитию физкультуры и спорта в Тульской области. Был построен значимый для города объект — «Тула-Арена». Строятся два крупных физкультурно-оздоровительных комплекса — на ул. Луначарского и на Р.Зорге.