Дом для «Тулицы»: в Туле будет построен уникальный спорткомплекс для волейболистов и легкоатлетов

21 августа в Тулу приехали помощник Президента РФ Игорь Левин, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, министр спорта РФ Олег Матицын. Программа визита насыщенная: церемония старта строительства спорткомплекса с легкоатлетическим манежем, подписание программы развития газоснабжения и газификации Тульской области на 2021-2025 гг. и торжественное открытие нового Ледового дворца.

В Мясново на ул. Санаторной, 5 - там, где выделен и передан ПАО «Газпром» участок под строительство - собрались ребята из детской юношеской спортшколы игровых видов спорта, волейболистки «Тулицы», тренеры, представители федерации волейбола.

Они давно ждали этого дня – новый спорткомплекс станет основной базой для тренировок и соревнований волейбольной команды «Тулица» и ДЮСШ.

- Наконец, у «Тулицы» будет свой родной дом, - говорит 19-летняя Валерия Демина, играющая в основном составе. - Мы очень давно об этом мечтали. И вот мечта сбывается. Будем еще усерднее тренироваться, чтобы показать высокие результаты.

Валерия учится в ТГПУ и в будущем планирует стать тренером по волейболу.

По словам волейболисток, сейчас они тренируются в зале «Новое поколение», так как манеж на стадионе был перепрофилирован под инфекционный госпиталь.

- Приходится «воевать» за зал с другими командами из других видов спорта, подстраиваться под их расписание, - рассказывает 18-летняя Дарья Леонова. Она тоже как и Валерия играет в основном составе «Тулицы», учится в ТулГУ и хочет стать тренером-реабилитологом.

13-летний Дмитрий Головин занимается волейболом почти четыре года:

- Мне очень нравится волейбол, командный дух игры. В команде я доигровщик, то есть защищаю заднюю линию. Мечтаю выиграть Первенство России по волейболу. А для этого нужно много тренироваться. Здорово, что для нас построят такой современный комплекс. У меня папа – тренер по волейболу, будем вместе тут тренироваться!

Напомним, что в 2009 году тульская волейбольная команда «Тулица» прекратила свое существование. По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина в 2016 году на поддержку клуба были привлечены внебюджетные средства. В короткие сроки команду удалось возродить. В 2017 году спортсменки выиграли Чемпионат России в Высшей лиге Б, в 2019-м - взяли бронзу в Чемпионате России Высшей лиги А. И впервые за 15 лет вышли в полуфинал Кубка России. В этом году решением президиума Всероссийской федерации волейбола тульский клуб «Тулица» получил право на участие в Суперлиге Чемпионата России 2021 года среди женских команд.

Александр Перепёлкин, главный тренер «Тулицы», работает с командой последние два года:

- Для нас сегодняшний день – настоящий праздник. Конечно, у нас есть манеж на стадионе, его любят и боксеры, и волейболисты, и легкоатлеты. Но время берет свое. И манеж уже не соответствует тем регламентам, которые предъявляет Всероссийская федерация волейбола – по наличию мест, бытовым условиям для спортсменов и зрителей, доступной среды и проч. Спасибо губернатору, что принято такое решение – строить новый спорткомплекс с манежем.

По словам тренера, новый комплекс – это не только новый дом для «Тулицы». Это еще и эмоциональный стимул развития волейбола:

- Волейбол – доступный вид спорта. И любимый в народе. Посмотрите, в волейбол играют на пляжах, во дворах. А теперь в Туле появится настоящий дворец волейбола! Верю, что в новый спорткомплекс родители будут приходить с детьми вместе заниматься спортом.

Сейчас команда готовится к новому сезону - выступать в Суперлиге Чемпионата России. В нем участвует 14 команд, будет сыграно 26 предварительных туров (в круг с каждым соперником по 2 игры, дома и в гостях). Затем квалификационный раунд и финал. Первый официальный матч в рамках Кубка России 2020 г. пройдёт в Липецке 8 сентября. Игра первого тура Чемпионата состоится 19 сентября в Туле с ВК «Локомотив» (Калининградская область).

Елена Чеснокова, советская волейболистка, Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта, считает, что для развития волейбола в Тульской области новый спорткомплекс просто необходим:

- Есть поговорка – дома и стены помогают. И это чистая правда. Волейбол – технический вид спорта, и в разных помещениях мяч летит по-разному. Поэтому свой дом для команды – это, считайте, треть победы.

На стройплощадке проект спорткомплекса вместе с гостями осмотрел губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Строительство объекта идет в рамках программы «Газпром – детям». Окончание строительства – II квартал 2023 года. Объем инвестиций в него составит более 1 млрд рублей.

В 2-этажном здании будут размещены универсальный спортивный зал с волейбольно-баскетбольной площадкой и трибунами для зрителей на 1500 мест, легкоатлетический манеж с 8 прямыми беговыми дорожками длиной 100 м, 6 круговыми дорожками длиной 200 м, секторами для прыжков в высоту, тройного прыжка, прыжков в высоту, прыжков с шестом, метания снаряда, толкания ядра и трибунами для зрителей на 1000 мест.

Рядом с комплексом будет парковка на 150 мест.

Всего по программе «Газпром – детям» в Тульской области построено 106 спортивных площадок, зал для спортивной гимнастики, 2 ФОКас плавательными бассейнами и самый крупный в регионе Ледовый дворец.

Игорь Левитин, помощник президента РФ, поблагодарил за проект компанию «Газпром» и Алексея Дюмина, поздравил всех туляков и особенно команду «Тулица», которая вышла в следующий этап Чемпионата России:

- Хочется, чтобы такие комплексы были по всей стране! - сказал помощник Президента РФ. – Прекрасное место, ландшафт, парк рядом. Думаю, тут будут и открытые спортплощадки, и велодорожки – люди хотят двигаться. Надеюсь, на открытие этого дворца мы тоже побываем.

- Это яркий пример для других регионов, как следует выстраивать взаимодействие с бизнес-сообществом и как губернатор заботится о развитии спорта в регионе. Это командная работа. Так государство, компания «Газпром» и региональные власти через развитие спортивной инфраструктуры вносят вклад в будущее страны Подобные спортивные объекты строятся прежде всего для наших детей, - сказал министр спорта РФ Олег Матицын.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер считает, что спорткомплекс откроет новые возможности для развития спорта в Тульской области:

- Для хоккеистов и фигуристов Тульской области в рамках предыдущей программы мы сделали всё! Сегодня мы торжественно открываем Ледовый дворец. И сегодня же мы закладываем новый спортивный объект. Это не типовой проект. Это уникальный проект сделан специально для Тулы!

Алексей Миллер пояснил, как родилась идея этого проекта:

- Мне Алексей Дюмин рассказал о славных традициях тульского волейбола, о перспективах команды. Но нужна площадка, на которой можно играть на всероссийском и международном уровне. И мы решили – сделать комплекс не только для волейбола, а для всех игровых видом спорта. А рядом построить легкоатлетический манеж – чтобы проводить этапы Кубка и Чемпионат России по легкой атлетике. Желаю тульским спортсменам успехов! А Газпром всегда рядом.

- Сказать, что я счастлив – ничего не сказать, я безумно счастлив – как и многие тысячи тульских мальчишек и девчонок, которые занимаются на площадках, построенных по программе «Газпром – детям». Новые, современные объекты – это новые возможности для подготовки спортсменов и развития массового спорта, - сказал Алексей Дюмин. – Ледовый дворец и новый дом для «Тулицы» на Санаторной – это два мегапроекта, где всем спортсменам будет уютно и комфортно. Спасибо, «Газпром»!

В знак начала строительства почетные гости поставили подписи на волейбольном мяче.

А губернатор ловко выполнил подачу мяча в руки капитана команды «Тулица».

Затем гости уехали на открытие Ледового дворца.



