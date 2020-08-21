новости
новости
Регистрация
Дом для «Тулицы»: в Туле будет построен уникальный спорткомплекс для волейболистов и легкоатлетов

Дом для «Тулицы»: в Туле будет построен уникальный спорткомплекс для волейболистов и легкоатлетов

Комплекс рассчитан на 2500 мест. Объект финансирует ПАО «Газпром».

21 августа в Тулу приехали помощник Президента РФ Игорь Левин, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, министр спорта РФ Олег Матицын. Программа визита насыщенная: церемония старта строительства спорткомплекса с легкоатлетическим манежем, подписание программы  развития газоснабжения и газификации Тульской области на 2021-2025 гг. и торжественное открытие нового Ледового дворца.

В Мясново на ул. Санаторной, 5 -  там, где выделен и передан ПАО «Газпром» участок под строительство - собрались ребята из детской юношеской спортшколы  игровых видов спорта, волейболистки «Тулицы», тренеры, представители федерации волейбола.

Они давно ждали этого дня – новый спорткомплекс станет основной базой для тренировок и  соревнований волейбольной команды «Тулица» и ДЮСШ.

- Наконец, у «Тулицы» будет свой родной дом, - говорит 19-летняя Валерия Демина, играющая в основном составе. - Мы очень давно об этом мечтали. И вот мечта сбывается. Будем еще усерднее тренироваться, чтобы показать высокие результаты.

Валерия учится в ТГПУ и в будущем планирует стать тренером по волейболу.

По словам волейболисток, сейчас они тренируются в зале «Новое поколение», так как манеж на стадионе был перепрофилирован под инфекционный госпиталь.

- Приходится «воевать» за зал с другими командами из других видов спорта, подстраиваться под их расписание, - рассказывает 18-летняя Дарья Леонова. Она тоже как и Валерия играет в основном составе «Тулицы», учится в ТулГУ и хочет стать тренером-реабилитологом.

13-летний Дмитрий Головин занимается волейболом почти четыре года:

- Мне очень нравится волейбол, командный дух игры. В команде я доигровщик, то есть защищаю заднюю линию. Мечтаю выиграть Первенство России по волейболу. А для этого нужно много тренироваться. Здорово, что для нас построят такой современный комплекс. У меня папа – тренер по волейболу, будем вместе тут тренироваться!

Напомним, что в 2009 году тульская волейбольная команда «Тулица» прекратила свое существование. По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина в 2016 году на поддержку клуба были привлечены внебюджетные средства. В короткие сроки команду удалось возродить. В 2017 году спортсменки выиграли Чемпионат России в Высшей лиге Б, в 2019-м - взяли бронзу в Чемпионате России Высшей лиги А. И впервые за 15 лет вышли в полуфинал Кубка России. В этом году решением президиума Всероссийской федерации волейбола тульский клуб «Тулица» получил право на участие в Суперлиге Чемпионата России 2021 года среди женских команд.

Александр Перепёлкин, главный тренер «Тулицы», работает с командой последние два года:

- Для нас сегодняшний день – настоящий праздник. Конечно, у нас есть манеж на стадионе, его любят и боксеры, и волейболисты, и легкоатлеты. Но время берет свое. И манеж уже не соответствует тем регламентам, которые предъявляет Всероссийская федерация волейбола – по наличию мест, бытовым условиям для спортсменов и зрителей, доступной среды и проч. Спасибо губернатору, что принято такое решение – строить новый спорткомплекс с манежем.

По словам тренера, новый комплекс – это не только новый дом для «Тулицы». Это еще и эмоциональный стимул развития волейбола:

- Волейбол – доступный вид спорта. И любимый в народе. Посмотрите, в волейбол играют на пляжах, во дворах. А теперь в Туле появится настоящий дворец волейбола! Верю, что в новый спорткомплекс родители будут приходить с детьми вместе заниматься спортом.

Сейчас команда готовится к новому сезону -  выступать в Суперлиге Чемпионата России. В нем участвует 14 команд, будет сыграно 26 предварительных туров (в круг с каждым соперником по 2 игры, дома и в гостях). Затем квалификационный раунд и финал. Первый официальный матч в рамках Кубка России 2020 г. пройдёт в Липецке 8 сентября. Игра первого тура Чемпионата состоится 19 сентября в Туле с ВК «Локомотив» (Калининградская область).

Елена Чеснокова, советская волейболистка, Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта, считает, что для развития волейбола в Тульской области новый спорткомплекс просто необходим:

- Есть поговорка – дома и стены помогают. И это чистая правда. Волейбол – технический вид спорта, и в разных помещениях мяч летит по-разному. Поэтому свой дом для команды – это, считайте, треть победы.

На стройплощадке проект спорткомплекса вместе с гостями осмотрел губернатор Тульской области Алексей Дюмин. 

Строительство объекта идет в рамках программы «Газпром – детям». Окончание строительства – II квартал 2023 года. Объем инвестиций в него составит более 1 млрд рублей.

В 2-этажном здании будут размещены универсальный спортивный зал с волейбольно-баскетбольной площадкой и трибунами для зрителей на 1500 мест, легкоатлетический манеж с 8 прямыми беговыми дорожками длиной 100 м, 6 круговыми дорожками длиной 200 м, секторами для прыжков в высоту, тройного прыжка, прыжков в высоту, прыжков с шестом, метания снаряда, толкания ядра и трибунами для зрителей на 1000 мест.

Рядом с комплексом будет парковка на 150 мест.

Всего по программе «Газпром – детям» в Тульской области построено 106 спортивных площадок, зал для спортивной гимнастики, 2 ФОКас плавательными бассейнами и самый крупный в регионе Ледовый дворец.

Игорь Левитин, помощник президента РФ, поблагодарил за проект компанию «Газпром» и Алексея Дюмина, поздравил всех туляков и особенно команду «Тулица», которая вышла в следующий этап Чемпионата России:

- Хочется, чтобы такие комплексы были по всей стране! - сказал помощник Президента РФ.  – Прекрасное место, ландшафт, парк рядом. Думаю, тут будут и открытые спортплощадки, и велодорожки – люди хотят двигаться. Надеюсь, на открытие этого дворца мы тоже побываем.

- Это яркий пример для других регионов, как следует выстраивать взаимодействие с бизнес-сообществом и как губернатор заботится о развитии спорта в регионе. Это командная работа. Так государство, компания «Газпром» и региональные власти через развитие спортивной инфраструктуры вносят вклад в будущее страны Подобные спортивные объекты строятся прежде всего для наших детей, - сказал министр спорта РФ Олег Матицын.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер считает, что спорткомплекс откроет новые возможности для развития спорта в Тульской области:

- Для хоккеистов и фигуристов Тульской области в рамках предыдущей программы мы сделали всё! Сегодня мы торжественно открываем Ледовый дворец. И сегодня же мы закладываем новый спортивный объект. Это не типовой проект. Это уникальный проект сделан специально для Тулы!

Алексей Миллер пояснил, как родилась идея этого проекта:

- Мне Алексей Дюмин рассказал о славных традициях тульского волейбола, о перспективах команды. Но нужна площадка, на которой можно играть на всероссийском и международном уровне. И мы решили – сделать комплекс не только для волейбола, а для всех игровых видом спорта. А рядом построить легкоатлетический манеж – чтобы проводить этапы Кубка и Чемпионат России по легкой атлетике. Желаю тульским спортсменам успехов! А Газпром всегда рядом.

- Сказать, что я счастлив – ничего не сказать, я безумно счастлив – как и многие тысячи тульских мальчишек и девчонок, которые занимаются на площадках, построенных по программе  «Газпром – детям». Новые, современные объекты – это новые возможности для подготовки спортсменов и развития массового спорта, - сказал Алексей Дюмин. – Ледовый дворец и новый дом для «Тулицы»  на Санаторной – это два мегапроекта, где всем спортсменам будет уютно и комфортно. Спасибо, «Газпром»!

В знак начала строительства почетные гости поставили подписи на волейбольном мяче.

А губернатор ловко выполнил подачу мяча в руки капитана команды «Тулица».

Затем гости уехали на открытие Ледового дворца.

 

Галерея
старт строительства спорткомплекса в Мясново, Фото: 1
старт строительства спорткомплекса в Мясново, Фото: 2
старт строительства спорткомплекса в Мясново, Фото: 3
старт строительства спорткомплекса в Мясново, Фото: 4
старт строительства спорткомплекса в Мясново, Фото: 5
старт строительства спорткомплекса в Мясново, Фото: 6
старт строительства спорткомплекса в Мясново, Фото: 7
старт строительства спорткомплекса в Мясново, Фото: 8
старт строительства спорткомплекса в Мясново, Фото: 9
старт строительства спорткомплекса в Мясново, Фото: 10
показать все фотографии


 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:37 +2
Другие статьи по темам
Событие
старт строительства спорткомплекса в Мясноводом для Тулицы
Люди
Алексей МиллерАлексей ДюминИгорь Левитин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Недолго музыка играла: подросток из Ясногорска «отжал» у сверстника музыкальную колонку
Недолго музыка играла: подросток из Ясногорска «отжал» у сверстника музыкальную колонку
«Газпром» выделит 13 млрд рублей на газификацию Тульской области
«Газпром» выделит 13 млрд рублей на газификацию Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.