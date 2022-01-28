В Одоеве введен в эксплуатацию новый ФОК «Олимп им. А.Н. Уварова»

Современное здание рассчитано на занимающихся всех возрастных групп, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Одоеве в ближайшее время откроется ФОК «Олимп им. А.Н. Уварова». Это 2200 кв. м, на которых разместились: просторный универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал и зал для занятий боевыми единоборствами. Имеются также раздевалки, душевые комнаты и медицинский кабинет, помещения для персонала и спортивного инвентаря.

27 января в ходе рабочей поездки в поселок Одоев губернатор Алексей Дюмин посетил ФОК «Олимп им. А.Н. Уварова» и осмотрел спортивный комплекс. По итогу он отметил, что за последние годы спортивная инфраструктура Одоева улучшилась. Сегодня здесь есть целый ряд современных объектов: стадион, площадка для воркаута, а теперь и ФОК.

- ФОК не должен простаивать. Важно, чтобы здесь занимались люди всех возрастов. Необходимо также обеспечить доступ для жителей с ограниченными возможностями здоровья, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава администрации Одоевского района Валерий Крупнин рассказал, что ФОК построен по современным стандартам и позволяет заниматься спортом в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья.