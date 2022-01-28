В Одоеве введен в эксплуатацию новый ФОК «Олимп им. А.Н. Уварова»
Современное здание рассчитано на занимающихся всех возрастных групп, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Одоеве в ближайшее время откроется ФОК «Олимп им. А.Н. Уварова». Это 2200 кв. м, на которых разместились: просторный универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал и зал для занятий боевыми единоборствами. Имеются также раздевалки, душевые комнаты и медицинский кабинет, помещения для персонала и спортивного инвентаря.
27 января в ходе рабочей поездки в поселок Одоев губернатор Алексей Дюмин посетил ФОК «Олимп им. А.Н. Уварова» и осмотрел спортивный комплекс. По итогу он отметил, что за последние годы спортивная инфраструктура Одоева улучшилась. Сегодня здесь есть целый ряд современных объектов: стадион, площадка для воркаута, а теперь и ФОК.
- ФОК не должен простаивать. Важно, чтобы здесь занимались люди всех возрастов. Необходимо также обеспечить доступ для жителей с ограниченными возможностями здоровья, — подчеркнул Алексей Дюмин.
Глава администрации Одоевского района Валерий Крупнин рассказал, что ФОК построен по современным стандартам и позволяет заниматься спортом в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья.
- Мы специально выбрали именно это место для расположения ФОКа, и теперь у нас в поселке есть целый спортивный кластер. Здесь можно заниматься как в помещении, так и на улице, — подчеркнул Валерий Крупнин. — В ФОКе «Олимп» им. А.Н. Уварова» будут проводиться занятия по баскетболу, волейболу, мини-футболу, мини-лапте. Физкультурно-оздоровительный комплекс оснащен тренажерным и универсальным игровыми залами, а также залом для единоборств. Рядом располагается хоккейная коробка, где проводятся уроки физкультуры, а также занятия по фигурному катанию. Я уверен, что благодаря такому обширному наполнению здесь смогут заниматься жители всех возрастов.
Глава администрации района добавил, что тренерский состав уже укомплектован, по некоторым направлениям уже ведутся тренировки, по другим ведется набор групп.
Министру спорта Тульской области Дмитрию Яковлеву губернатор поручил взять ФОК в оперативное управление министерства и предусмотреть в бюджете области на 2022-й и последующие годы средства на его содержание.