ФОК «Оружейник» в Пролетарском районе Тулы планируют открыть в апреле 2022 года
Об этом на брифинге для СМИ рассказал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.
В Пролетарском районе Тулы к апрелю 2022 года планируют открыть новый ФОК «Оружейник». Напомним, спорткомплекс, расположенный на пересечении улиц Кутузова и Зорге, начали строить в 2020 году.
Стоимость работ составила 616 млн рублей.
Спорткомплекс будет оборудован универсальным спортивным залом, спортивным и учебным бассейнами. Здесь будут развиваться следующие направления:
- тяжелая атлетика,
- спортивная борьба,
- хореография,
- дзюдо,
- пауэрлифтинг,
- акробатический рок-н-ролл,
- баскетбол,
- настольный теннис.
Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев отметил, что в «Оружейнике» будет первый в регионе специализированный зал для занятий тяжелой атлетикой.
Другие статьи по темам
Место
Прочее