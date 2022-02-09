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ФОК «Оружейник» в Пролетарском районе Тулы планируют открыть в апреле 2022 года

ФОК «Оружейник» в Пролетарском районе Тулы планируют открыть в апреле 2022 года

Об этом на брифинге для СМИ рассказал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

В Пролетарском районе Тулы к апрелю 2022 года планируют открыть новый ФОК «Оружейник». Напомним, спорткомплекс, расположенный на пересечении улиц Кутузова и Зорге, начали строить в 2020 году.

Стоимость работ составила 616 млн рублей.

Спорткомплекс будет оборудован универсальным спортивным залом, спортивным и учебным бассейнами. Здесь будут развиваться следующие направления:

  • тяжелая атлетика,
  • спортивная борьба,
  • хореография,
  • дзюдо,
  • пауэрлифтинг,
  • акробатический рок-н-ролл,
  • баскетбол,
  • настольный теннис.

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев отметил, что в «Оружейнике» будет первый в регионе специализированный зал для занятий тяжелой атлетикой.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:23 +4
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