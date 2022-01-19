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В Щекинском районе открылась Ледовая арена
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Щекинском районе открылась Ледовая арена

В торжественной церемонии принял участие глава региона Алексей Дюмин.

Губернатор Тульской области принял участие в открытии Ледовой арены в Щекине. Там можно заниматься не только хоккеем и фигурным катанием, но и другими видами спорта.

Зрительный зал рассчитан на 400 мест, имеется арена с искусственным льдом 60х30 метров, тренажерный зал, бросковая зона для хоккеистов, тренерские, раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет, прокат коньков, кафе. Здание полностью адаптировано для граждан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных посетителей.

После официального открытия состоялся гала-матч звезд российского хоккея против юных хоккеистов Тульской области. На лед вышли двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов; двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов; двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, легендарный «Як-15» Александр Якушев и другие.

Алексей Дюмин поблагодарил компанию «Щёкиноазот» и её руководителя Бориса Сокола за большой вклад в реализацию этого проекта. А звёзд хоккея – за участие в товарищеском матче и поддержку молодых спортсменов. 

– Сегодня на карте области появился ещё один современный спортивный объект. Мы делаем все возможное, чтобы такие сооружения открывались не только в областном центре, но и в отдалённых районах. Мы хотим, чтобы Тульская земля растила своих чемпионов мира, олимпийских чемпионов, –сказал губернатор.

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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьЩекинский район

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