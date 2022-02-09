Тулякам расскажут историю спасения обоза 50-й армии СССР

19 февраля в 16.00 в Культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» состоится кураторская экскурсия по выставке «Возвращенные имена».

Экскурсия называется «Возвращенные имена: к истории вещей из обоза 50-й армии СССР». Заведующий отделом военно-патриотической работы музея Юрий Савинов расскажет об экспонатах выставки — уникальных находках, проливающих свет на судьбы солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны.

Около восьмидесяти лет вещи и документы из обоза штаба 50-й армии Брянского фронта считались потерянными. Лишь в 2019 году выяснилось, что содержимое обоза попавшей в окружение армии спас политрук Иван Астахов, спрятавший документы и вещи в нескольких тайниках.

Историю спасения обоза, а также местонахождение тайников раскрыл дневник Астахова: его обнаружение стало отправной точкой для дальнейшей работы, которую на территории Арсеньевского района Тульской области проводит военно-исторический поисковый клуб «Славный».

Помимо личных вещей и документов политрука Ивана Астахова, на выставке «Возвращенные имена» можно увидеть предметы, принадлежавшие командующему 50-й армией Брянского фронта Герою Советского Союза генерал-майору Михаилу Петровичу Петрову, личные вещи бойцов и командиров Красной Армии, письма, документы, военное имущество.

Также в экспозиции представлены личные вещи и документы оберштурмфюрера СС Хорста Штаубе, вместе с солдатами 112-й пехотной дивизии вермахта захватившего штабной обоз и позже убитого красноармейцами.

Выставка «Возвращенные имена» приурочена к 80-летию начала контрнаступления Красной армии под Москвой и 80-летию освобождения Ясной Поляны от фашистских захватчиков. Она подготовлена музеем-усадьбой «Ясная Поляна» совместно с военно-историческим поисковым клубом «Славный» при поддержке Тульского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.» находится по адресу: Тула, ул. Металлистов, 25. Билеты можно приобрести там же в день экскурсии. Телефон для справок: +7 (4872) 77-33-02 .

Посетить экскурсию можно будет только при предоставлении QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода. Детям и подросткам до 18 лет QR-код не требуется. 12+