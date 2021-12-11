фото: пресс-служба ПФК «Арсенал» и ПФК ЦСКА
ЦСКА — «Арсенал»: торжество логики
Рассказываем про последний матч года, который всё-таки состоялся.
Встрече армейцев с туляками предшествовало настоящее шоу, устроенное Российской Премьер-лигой 10 декабря. Сначала футбольные чиновники одобрили перенос поединка из-за грядущего мороза, а потом заставили футболистов вернуться из отпуска и выйти на поле.
Вечером пресс-служба столичной команды выкатила официальное заявление, подтвердив, что клубы действительно хотели отменить встречу, но окончательное решение будет принято в день игры — 11 декабря. При этом ЦСКА заявил о технических работах, которые ведутся на «ВЭБ Арене» — из-за них матч пройдёт без зрителей. Такому повороту, несомненно, был весьма «рад» Сергей Горбачёв — фанат «Арсенала», который двое суток бежал до Москвы [потеряв по пути товарища], чтобы поддержать любимый клуб.
11 числа, незадолго до стартового свистка, был провёден контрольный замер температуры, которая оказалась приемлемой, после чего команды вышли на поле.
- В один момент была информация, что сегодня не будем играть, все разъехались с базы, но были в дороге домой. Потом всем игрокам сообщили, что матч будет, собрались и поехали на матч в Москву, — расскажет после матча тренер «Арсенала» Миодраг Божович.
Первую встречу под руководством Божовича после его возвращения «Арсенал» провёл именно против ЦСКА. В матче 7-го тура в Туле команды сыграли результативную ничью — 2:2. С тех пор туляки смогли несколько улучшить турнирное положение, поднявшись с 15-й строчки на 11-ю, покинув, наконец, зону вылета.
Игра 18-го тура началась с закономерных атак хозяев. «Арсенал» отдал мяч и спокойно оборонялся, а ЦСКА никак не мог извлечь пользу из территориального преимущества.
На 10-й минуте гости организовали подход к воротам Игоря Акинфеева — Зурико Давиташвили классным пасом нашёл в чужой штрафной Евгения Маркова, но нападающий завозился и потерял мяч. Спустя пять минут Игорь Смольников здорово закидывал мяч на Евгения, который не смог дотянуться до неплохого паса.
Мешал ли командам легкий морозец или мысли о грядущем отпуске, но большую часть первого тайма мяч находился в центре поля. И хозяева, и гости сумели обойтись не то что без опасных моментов, но и без ударов по воротам.
Тем неожиданнее получился гол ЦСКА: на 33-й минуте Ильзат Ахматов сместился на фланг, получил там передачу от Эджуке и вырезал подачу на линию вратарской. Антон Заболотный отклеился от Артёма Сокола и изящно пяткой переправил мяч в ворота Антона Коченкова.
После пропущенного гола «Арсенал» активизировался, пытаясь подобраться к чужим воротам — гости сразу же заработали угловой, который Давиташвили разыграл с Гулиевым. Это был едва ли не первый момент, когда Аяз напомнил, что он вообще присутствует на футбольном поле.
А на 42-й минуте туляки должны были сравнивать счёт: после прекрасной комбинации на правом фланге, последовал прострел на Зурико. Давиташвили бил, казалось, наверняка, но многоопытный Акинфеев выручил армейцев, отбив мяч ногой. В этом же эпизоде грузинский атакующий футболист получил травму и покинул поле вслед за Игорем Смольниковым, который попросил замену чуть раньше.
Второй тайм ничем не отличался от тайма первого: вязкая и цепкая игра в центре. Армейцы хотели побыстрее забить еще один мяч и спокойно доиграть встречу, туляки же, после потери двух ключевых футболистов, не помышляли о контратаках. ЦСКА нагнетал и нагнетал, особенно старался Заболотный, который для начала забил из офсайда, а потом здорово проверил Коченкова выстрелом в ближний угол — Антон не сплоховал.
Логично было предположить, что матч идёт до гола хозяев. И он случился на 76-й минуте. Вновь в центре внимания оказался Заболотный — лучший друг ВГИКа [самый весёлый паблик про российский футбол] выиграл позицию у Уроша Радаковича и тот был вынужден сфолить в своей штрафной. Исполнить стандарт вызвался сам пострадавший и уверенно переиграл вратаря, оформив дубль и установив окончательный счёт в матче.
Оставшееся время команды откровенно ждали финального свистка и, вероятно, были благодарны Игорю Панину, который добавил всего 2 минуты. «Арсенал» уступает в последнем календарном матче года, в двенадцатый раз проиграв ЦСКА.
- Тяжёлое поле для игры, погода не очень футбольная. Был равный первый тайм: ЦСКА забил свой момент, мы — нет. Второй тайм ЦСКА провёл лучше, чем мы.
Все понимают, что по качеству ЦСКА лучше, чем «Арсенал».
Сегодня хотели выиграть и прыгнуть выше головы, но не получилось, — подытожил после игры Божович.
Следующий матч в РПЛ «Арсенал» сыграет 28 февраля — на выезде против «Сочи».
ЦСКА Москва — «Арсенал» — 2:0 (1:0)
11 декабря. Москва. «ВЭБ Химки», без зрителей. Судьи Игорь Панин (Дмитров), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы).
Голы: Заболотный (33, 1:0), Заболотный (76, с пенальти, 2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Набабкин, Обляков, Мухин, Ахметов (Щенников, 89), Бохинен (Кучаев, 23), Зайнутдинов, Эджуке (Бистрович, 84), Заболотный.
«Арсенал»: Коченков, Смольников (Беляев, 39), Радакович, Сокол, Степанов, Гулиев (Луценко, 74), Чаушич, Костадинов, Э. Кангва, Давиташвили (Бьёрнстрём, 46), Марков.
Предупреждены Беляев (49), Дивеев (69), Радакович (75), Ахметов (79).
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