фото: пресс-служба ПФК «Арсенал» и ПФК ЦСКА

Встрече армейцев с туляками предшествовало настоящее шоу, устроенное Российской Премьер-лигой 10 декабря. Сначала футбольные чиновники одобрили перенос поединка из-за грядущего мороза, а потом заставили футболистов вернуться из отпуска и выйти на поле.

11 числа, незадолго до стартового свистка, был провёден контрольный замер температуры, которая оказалась приемлемой, после чего команды вышли на поле.

- В один момент была информация, что сегодня не будем играть, все разъехались с базы, но были в дороге домой. Потом всем игрокам сообщили, что матч будет, собрались и поехали на матч в Москву, — расскажет после матча тренер «Арсенала» Миодраг Божович.

Первую встречу под руководством Божовича после его возвращения «Арсенал» провёл именно против ЦСКА. В матче 7-го тура в Туле команды сыграли результативную ничью — 2:2. С тех пор туляки смогли несколько улучшить турнирное положение, поднявшись с 15-й строчки на 11-ю, покинув, наконец, зону вылета.

Игра 18-го тура началась с закономерных атак хозяев. «Арсенал» отдал мяч и спокойно оборонялся, а ЦСКА никак не мог извлечь пользу из территориального преимущества.

На 10-й минуте гости организовали подход к воротам Игоря Акинфеева — Зурико Давиташвили классным пасом нашёл в чужой штрафной Евгения Маркова, но нападающий завозился и потерял мяч. Спустя пять минут Игорь Смольников здорово закидывал мяч на Евгения, который не смог дотянуться до неплохого паса.

Мешал ли командам легкий морозец или мысли о грядущем отпуске, но большую часть первого тайма мяч находился в центре поля. И хозяева, и гости сумели обойтись не то что без опасных моментов, но и без ударов по воротам.

Тем неожиданнее получился гол ЦСКА: на 33-й минуте Ильзат Ахматов сместился на фланг, получил там передачу от Эджуке и вырезал подачу на линию вратарской. Антон Заболотный отклеился от Артёма Сокола и изящно пяткой переправил мяч в ворота Антона Коченкова.

После пропущенного гола «Арсенал» активизировался, пытаясь подобраться к чужим воротам — гости сразу же заработали угловой, который Давиташвили разыграл с Гулиевым. Это был едва ли не первый момент, когда Аяз напомнил, что он вообще присутствует на футбольном поле.

А на 42-й минуте туляки должны были сравнивать счёт: после прекрасной комбинации на правом фланге, последовал прострел на Зурико. Давиташвили бил, казалось, наверняка, но многоопытный Акинфеев выручил армейцев, отбив мяч ногой. В этом же эпизоде грузинский атакующий футболист получил травму и покинул поле вслед за Игорем Смольниковым, который попросил замену чуть раньше.

Второй тайм ничем не отличался от тайма первого: вязкая и цепкая игра в центре. Армейцы хотели побыстрее забить еще один мяч и спокойно доиграть встречу, туляки же, после потери двух ключевых футболистов, не помышляли о контратаках. ЦСКА нагнетал и нагнетал, особенно старался Заболотный, который для начала забил из офсайда, а потом здорово проверил Коченкова выстрелом в ближний угол — Антон не сплоховал.

Логично было предположить, что матч идёт до гола хозяев. И он случился на 76-й минуте. Вновь в центре внимания оказался Заболотный — лучший друг ВГИКа [самый весёлый паблик про российский футбол] выиграл позицию у Уроша Радаковича и тот был вынужден сфолить в своей штрафной. Исполнить стандарт вызвался сам пострадавший и уверенно переиграл вратаря, оформив дубль и установив окончательный счёт в матче.

Оставшееся время команды откровенно ждали финального свистка и, вероятно, были благодарны Игорю Панину, который добавил всего 2 минуты. «Арсенал» уступает в последнем календарном матче года, в двенадцатый раз проиграв ЦСКА.

- Тяжёлое поле для игры, погода не очень футбольная. Был равный первый тайм: ЦСКА забил свой момент, мы — нет. Второй тайм ЦСКА провёл лучше, чем мы.

Все понимают, что по качеству ЦСКА лучше, чем «Арсенал».

Сегодня хотели выиграть и прыгнуть выше головы, но не получилось, — подытожил после игры Божович.

Следующий матч в РПЛ «Арсенал» сыграет 28 февраля — на выезде против «Сочи».