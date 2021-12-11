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Туляк Сергей Горбачев пробежал 200 км и прибыл на стадион «ВЭБ-Арена»
Фото из Instagram-аккаунта Сергея Горбачева

Туляк Сергей Горбачев пробежал 200 км и прибыл на стадион «ВЭБ-Арена»

Там тульский «Арсенал» сыграет с ЦСКА. заключительный матч 2021 года.

Фан-директор тульского «Арсенала» успешно завершил двухсоткилометровый зимний марафон – за двое суток он пробежал от Тулы до Москвы, чтобы поддержать любимую команду на выездном матче. Его единомышленник Никита Орлов был вынужден сойти с маршрута из-за травмы колена.

Накануне были серьёзные опасения, что игра будет отменена из-за сильного мороза, но, в конце концов, стало известно, что если матч всё же состоится, то зрителей на трибуны не пустят. Сергея это не остановило, и он решил завершить начатое.

Пока информации об отмене матча не поступало – обе команды готовятся к встрече. А мы готовимся к традиционной текстовой трансляции, которая начнётся в 16.30. Не пропустите!

Сюжет: Арсенал
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Автор: Леонид Почекин
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