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В Суворове мужчина устроил стрельбу возле кафе: есть пострадавший
Кадр из видео.

В Суворове мужчина устроил стрельбу возле кафе: есть пострадавший

Он сейчас находится в больнице.

Ночью в Суворове возле кафе «Лимон» произошел серьезный конфликт между двумя посетителями. По предварительной информации, в ходе разборок один из мужчин выстрелил из пистолета, предположительно, травматического, оппоненту в поясницу. 27-летнего пострадавшего доставили в больницу.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии. Сообщается, что 39-летний злоумышленник оказал сопротивление полицейским, а также сотрудникам Росгвардии. 

- 12 декабря в 3.10 в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Суворовский» поступило сообщение, что около кафе «Лимон» г.Суворов происходит конфликт между двумя мужчинами. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Росгвардии. При попытке задержания мужчина 1982 г.р. оказал сопротивление. Совместными действиями был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ведомстве.

По словам очевидцев, чтобы успокоить злоумышленника, правоохранителям пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух.

Также местные жители сообщают, что от рук дебошира пострадала несовершеннолетняя девушка. Одна пока эта информация не подтверждается.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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