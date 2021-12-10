СМИ: матч ЦСКА – «Арсенал» отменят из-за морозов

Фото пресс-службы «Арсенала».

По данным спортивных изданий, игрокам уже рассказали о переносе игры на весну.

Матч между ЦСКА и тульским «Арсеналом» отменят из-за сильных морозов. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на несколько источников.

- Игрокам ЦСКА сообщили, что матч не состоится. На 99% решение об отмене принято, если ситуацию не решат переиграть в последний момент, — цитирует источника издание.

Матч должен состояться 11 декабря в Москве. По прогнозам синоптиков, в этот день ожидается от -15 до -18 градусов.

Согласно регламенту, основания для отмены матча появляются, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов.

Официальной информацией по этому поводу пока нет.

Напомним, буквально вчера фанат «Арсенала» Сергей Горбачев отправился в экстремальный марафон из Тулы до Москвы. Спортсмен планировал добежать до «ВЭБ Арены» и посетить матч команды.