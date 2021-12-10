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ЦСКА сделал официальное заявление по матчу с «Арсеналом»
Фото пресс-службы "Арсенала".

ЦСКА сделал официальное заявление по матчу с «Арсеналом»

Если игра состоится, то пройдет без зрителей.

Решение по матчу ЦСКА — «Арсенал» примут завтра в присутствии обеих команд. Ранее была информация, что поединок перенесут на весну из-за сильных морозов, которые ожидаются в Москве.

Пресс-служба ЦСКА сделала официальное заявление о сложившейся ситуации:

- В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе ВЭБ Арена в присутствии двух команд.
 

Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом». В связи с этим матч ПФК ЦСКА — «Арсенал» пройдет без зрителей.

Приносим извинения нашим болельщикам за сложившуюся ситуацию.

По информации сайта Sports.ru, у оружейников сегодня не было предыгровой тренировки, футболистов отправили в отпуск. Во второй половине дня команде приказали срочно ехать в Москву, чтобы избежать технического поражения. Игроки «Арсенала» уже заселились в отель.

Напомним, буквально накануне фанат «Арсенала» Сергей Горбачев отправился в экстремальный марафон из Тулы до Москвы. Спортсмен планировал добежать до «ВЭБ Арены» и посетить матч команды.

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