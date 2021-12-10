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Экстремальный марафон из Тулы в Москву на матч с ЦСКА: один из фанатов «Арсенала» снялся с маршрута

Экстремальный марафон из Тулы в Москву на матч с ЦСКА: один из фанатов «Арсенала» снялся с маршрута

Никита Орлов получил травму и не смог продолжить путь.

Накануне два фаната тульского «Арсенала» Сергей Горбачев и Никита Орлов отправились в экстремальный марафон из Тулы в Москву на матч «Арсенала» с ЦСКА. Спортсмены собирались пробежать более 200 километров по трассе.

200 км бегом по трассе в экстремальных условиях: два фаната «Арсенала» помчали на матч с ЦСКА в Москву

Ребята отправились в путь днем и к вечеру уже были в Ясногорском районе. Как сообщил Сергей Горбачев на своей страничке в Instagram, Никите пришлось сняться с маршрута — проблемы с коленом. Он благополучно вернулся домой в Тулу.

Дальше Сергей продолжил путь один. Спортсмен рассказал, что бежать очень тяжело.

— Под ногами то жижа с солью, то лед, то снег глубокий. Периодически уворачиваемся от снегоуборочной техники.

Ночью похолодало до -15 градусов, но фаната и это не испугало. В данный момент Сергей уже добрался до Чехова.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:01 +6
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