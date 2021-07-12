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Погоня в Узловой: гаишники протаранили машину пьяного водителя
Фото: instagram.com/4p.tula/.

Погоня в Узловой: гаишники протаранили машину пьяного водителя

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

В социальных сетях появилось видео, снятое жительницей Узловой. На записи видно, как на проезжей части стоит ВАЗ-2111, в который сзади врезался автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками.
 
Оказалось, что это последствия погони за машиной, водитель которой сначала ездил по дороге зигзагами, а затем отказался останавливаться по требованию инспекторов ГИБДД и попытался скрыться. В какой-то момент нарушитель внезапно дал по тормозам, и в этот момент в него врезались преследователи.
 

«Находящийся за рулем 33-летний местный житель пребывал в состоянии опьянения (0,586 мг/л). Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, ранее водитель привлекался к ответственности за отказ от законного требования от освидетельствования на состояние опьянения при управлении автомобилем. Повторное нарушение предусматривает уже уголовное наказание», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:01 +6
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Место
Тульская областьУзловая
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