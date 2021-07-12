Кадастровая палата проведет горячую линию для туляков

Она будет посвящена оказанию услуг по экстерриториальному принципу.

Кадастровая палата по Тульской области проведет горячую линию по вопросам подачи заявлений на регистрацию прав и постановки на государственный кадастровый учет по экстерриториальному принципу и расскажет, как оформить документы или получить сведения о земельном участке, находящемся в любом регионе страны.

На эти и другие вопросы в среду, 14 июля, с 10.00 до 12.00 ответит заместитель начальника межрайонного отдела Светлана Никонорова по телефону 77-33-17 (добавочный 2313).