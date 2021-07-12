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Кадастровая палата проведет горячую линию для туляков

Кадастровая палата проведет горячую линию для туляков

Она будет посвящена оказанию услуг по экстерриториальному принципу.

Кадастровая палата по Тульской области проведет горячую линию по вопросам подачи заявлений на регистрацию прав и постановки на государственный кадастровый учет по экстерриториальному принципу и расскажет, как оформить документы или получить сведения о земельном участке, находящемся в любом регионе страны.

На эти и другие вопросы в среду, 14 июля, с 10.00 до 12.00 ответит заместитель начальника межрайонного отдела Светлана Никонорова по телефону 77-33-17 (добавочный 2313).

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