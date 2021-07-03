Украина или Англия? Угадай исход матчей 1/4 чемпионата Европы по футболу

3 июля пройдут очередные матчи 1/4 финала Евро-2020. Можете предугадать исход игр? Участвуйте в конкурсе Myslo!

Итак, сегодня сыграют:

Чехия — Дания (19.00),

Украина — Англия (22.00).

Друзья, на этой стадии Евро мы меняем правила нашего проекта. За точное предсказание команды, которая выйдет в полуфинал, начисляется три балла, в противном случае — ноль.

Свои прогнозы оставляйте в комментариях под этой новостью до 19.00.

Например, Чехия — Дания — победа Дании.

Будьте внимательны!

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать.

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляются три балла, за верный исход матча — один балл.

12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.

Желаем удачи!