Мосты в Тульской области строятся с опережением графика

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Минобороны России продолжает возведение пешеходных и автомобильных мостов в Тульской области. Работы проходят по обращению губернатора Алексея Дюмина. В этом году в регионе оборудуют пять автомобильных и два пешеходных моста в отдаленных населенных пунктах. Уже завершены работы на четырех объектах в Веневском, Плавском и Щекинском районах.

В Богородицком районе на 60% готов мост через ручей в слободе Семеновка села Товарково. Сдать его в эксплуатацию планируется 6 июля. Затем администрация оборудует насыпи и подходы к мосту.

По словам главы местной администрации Нины Жиляковой, с открытием нового моста жители смогут в любое время года выезжать из населенного пункта, а к ним смогут проехать экстренные службы. Ранее движение здесь осуществлялось по плитам, которые регулярно затапливало, либо по длинной объездной дороге.

В целом, как отмечают в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, работы ведутся с опережением графика и завершатся гораздо раньше, чем планировалось.