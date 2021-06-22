Конкурс Myslo: угадай исход еще двух матчей Евро-2020

Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященном чемпионату Европы по футболу! 22 июня пройдут очередные матчи третьего тура группового этапа. В в 22.00 сыграют Чехия — Англия и Хорватия — Шотландия.

До 22.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы.

Например, Чехия — Англия 1:1.

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).

12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.

Желаем удачи!