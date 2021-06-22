Конкурс Myslo: угадай исход еще двух матчей Евро-2020
Прогнозы принимаем до 22.00.
Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященном чемпионату Европы по футболу! 22 июня пройдут очередные матчи третьего тура группового этапа. В в 22.00 сыграют Чехия — Англия и Хорватия — Шотландия.
До 22.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы.
Например, Чехия — Англия 1:1.
Как стать участником конкурса
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
Желаем удачи!
вчера, в 09:00, 84 794 4
20 июня, в 10:00, 45 848 0
19 июня, в 09:25, 47 972 0
18 июня, в 12:04, 48 972 1
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