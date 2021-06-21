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Тульский спортсмен пострадал при крушении самолёта в Кемеровской области
Фото: Газета.Ru

Тульский спортсмен пострадал при крушении самолёта в Кемеровской области

Александр Измалкин получил травмы, не угрожающие жизни. Он уже выписан из больницы.

В субботу, 19 июня, в Кемеровской области произошла авиакатастрофа – самолёт Л-410 со спортсменами-парашютистами на борту рухнул во время тренировочного полёта.

Специалисты назвали причиной трагедии отказ двигателя – экипаж попытался совершить аварийную посадку, но борт зацепил землю крылом и упал.

По данным ТАСС, на борту находились 19 человек, четверо из них погибли, включая пилотов. Остальные были госпитализированы. Среди них – тульский спортсмен Александр Измалкин. По предварительным данным, он отделался ушибами и другими незначительными повреждениями. Туляк уже выписан из больницы.

 

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