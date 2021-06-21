Конкурс Myslo: угадай исход матчей одиннадцатого дня Евро-2020

Фото с сайта РФС.

Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященном чемпионату Европы по футболу! 21 июня пройдут очередные матчи третьего тура группового этапа. В 19.00 сыграют Северная Македония — Нидерланды и Украина — Австрия, в 22.00 — Россия — Дания и Финляндия — Бельгия.

До 19.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы.

Например, Россия — Дания 1:0.

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).

12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.

Желаем удачи!