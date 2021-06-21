Фото с сайта РФС.
Конкурс Myslo: угадай исход матчей одиннадцатого дня Евро-2020
Прогнозы принимаем до 19.00.
Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященном чемпионату Европы по футболу! 21 июня пройдут очередные матчи третьего тура группового этапа. В 19.00 сыграют Северная Македония — Нидерланды и Украина — Австрия, в 22.00 — Россия — Дания и Финляндия — Бельгия.
До 19.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы.
Например, Россия — Дания 1:0.
Как стать участником конкурса
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
Желаем удачи!
вчера, в 10:00, 45 739 0
19 июня, в 09:25, 47 908 0
18 июня, в 12:04, 48 918 1
17 июня, в 11:20, 42 780 0
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