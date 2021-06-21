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Провал дороги в Мясново: прокуратура наказала администрацию и водоканал

Провал дороги в Мясново: прокуратура наказала администрацию и водоканал

На аварийном участке заменят 250 метров канализационного коллектора.

Тульская прокуратура приняла меры реагирования в связи с нарушением нормативного режима обеспечения жителей Мясново коммунальными услугами, сообщает пресс-служба ведомства.
 
В результате прокурорской проверки установлено, что вопреки положениям закона городская администрация не приняла надлежащие меры к своевременному проведению капитального ремонта либо своевременной замене аварийного канализационного коллектора, являющегося муниципальной собственностью и находящегося в аварийном состоянии, расположенного по улице Верхняя Краснослободская. Это привело к возникновению аварийных ситуаций, из-за которых 247 домов остались без водоснабжения и водоотведения.
 
Из-за затянувшихся ремонтных работ АО «Тулагорводоканал» возобновило водоснабжение спустя 23 часа, что является нарушением требований действующего законодательства, разрешающего отключение воды не более чем на 8 часов.
 
Для устранения выявленных нарушений, а также недопущения повторения подобных ситуаций впредь прокуратура города внесла представления главе администрации Тулы и генеральному директору АО «Тулагорводоканал», в отношении начальника цеха предприятия возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).
 
Администрация города приняла решение о полной замене аварийного участка сети, специалисты водоканала смонтировали временный канализационный коллектор.
 
Ведутся работы по замене 250 метров аварийного участка канализационного коллектора.
Сюжет: Верхняя Краснослободская уходит под землю
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 09:30 +2
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