Провал дороги в Мясново: прокуратура наказала администрацию и водоканал

Тульская прокуратура приняла меры реагирования в связи с нарушением нормативного режима обеспечения жителей Мясново коммунальными услугами, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате прокурорской проверки установлено, что вопреки положениям закона городская администрация не приняла надлежащие меры к своевременному проведению капитального ремонта либо своевременной замене аварийного канализационного коллектора, являющегося муниципальной собственностью и находящегося в аварийном состоянии, расположенного по улице Верхняя Краснослободская . Это привело к возникновению аварийных ситуаций, из-за которых 247 домов остались без водоснабжения и водоотведения.

Из-за затянувшихся ремонтных работ АО «Тулагорводоканал» возобновило водоснабжение спустя 23 часа, что является нарушением требований действующего законодательства, разрешающего отключение воды не более чем на 8 часов.

Для устранения выявленных нарушений, а также недопущения повторения подобных ситуаций впредь прокуратура города внесла представления главе администрации Тулы и генеральному директору АО «Тулагорводоканал», в отношении начальника цеха предприятия возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).

Администрация города приняла решение о полной замене аварийного участка сети, специалисты водоканала смонтировали временный канализационный коллектор.

Ведутся работы по замене 250 метров аварийного участка канализационного коллектора.