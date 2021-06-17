Конкурс Myslo: угадай исход матчей седьмого дня Евро-2020
Прогнозы принимаем до 16.00.
Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященном чемпионату Европы по футболу! Сегодня, 17 июня, пройдут три матча —в 16.00 сыграют Украина— Северная Македония, в 19.00 — Дания— Бельгия, в 22.00 — Нидерланды — Австрия.
До 16.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы.
Например, Дания- Бельгия 1:2.
Как стать участником конкурса
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
Желаем удачи!
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