В Туле капитально отремонтируют поликлинику горбольницы №9

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в этом году в регионе капитально отремонтируют 20 объектов, из них 12 поликлиник в Туле и районах.



Программа модернизации первичного звена системы здравоохранения рассчитана на 5 лет — с 2021 по 2025 годы. Она призвана повысить качество и доступность медицинской помощи в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях. На реализацию программы в Тульской области будет направлено более 7,5 млрд рублей, 90% из них — средства федерального бюджета.



В этом году в рамках программы в регионе установят 32 ФАПа и одну амбулаторию. Кроме того, будут капитально отремонтированы 4 поликлиники в Туле и 8 в районах, 5 ФАПов, врачебная амбулатория, женская консультация и офис врача общей практики.

Также в этом году медучреждения региона получат 116 служебных автомобилей.

В числе объектов, где уже ведутся ремонтные работы, — поликлиника № 1 городской больницы № 9 г. Тулы на Новомедвенском проезде. Здание поликлиники — 1965 года постройки. Медучреждение обслуживает более 18 тысяч жителей Тулы.

- В поликлинике регулярно проводился косметический ремонт, но он не позволял решить все задачи по обеспечению комфортного пребывания пациентов. При капремонте планируем масштабную перепланировку части здания: организуем отдельный блок лучевой диагностики, а также новые кабинеты для приема узких специалистов. В здании заменят окна и двери, напольные и настенные покрытия, обновят систему отопления и водоснабжения, — сообщил заведующий поликлиники Денис Тумаков.

Согласно информации с сайта госзакупок, на ремонт поликлиники выделено 80 697 600 рублей.

В амбулатории поселка Мордвес Веневского района капремонт уже завершен. В здании обновили фасад и входную группу, заменили окна и двери.



Капитально отремонтирован здравпункт в селе Шишлово Новомосковского района. Здесь восстановили входную группу, заменили окна и двери, поменяли напольные и настенные покрытия, обновили системы водопровода, канализации и отопления, заменили сантехнику и оборудовали санузел для маломобильных пациентов.

- По поручению губернатора Алексея Дюмина минздрав региона тщательно контролирует сроки и качество выполнения строительных работ. Проверяем каждого подрядчика на всех этапах — изучаем его опыт работы с аналогичными объектами, отзывы предыдущих заказчиков, с какими поставщиками стройматериалов он работает. Так же тщательно будем подходить к приемке работ, — сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Марков.