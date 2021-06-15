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Конкурс Myslo: угадай исход матчей пятого дня Евро-2020
Фото: https://www.instagram.com/cristiano.

Конкурс Myslo: угадай исход матчей пятого дня Евро-2020

Прогнозы принимаем до 19.00.

Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященном чемпионату Европы по футболу! Сегодня, 15 июня, пройдут два матча — в 19.00 сыграют Венгрия — Португалия, в 22.00 – Франция — Германия.

До 19.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы.
Например, Венгрия - Португалия 0:2, Франция – Германия 2:1.

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!
 

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).
 
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
 
Желаем удачи!
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Автор: Кристина Вернигорина
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