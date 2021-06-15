Фото: https://www.instagram.com/cristiano.
Конкурс Myslo: угадай исход матчей пятого дня Евро-2020
Прогнозы принимаем до 19.00.
Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященном чемпионату Европы по футболу! Сегодня, 15 июня, пройдут два матча — в 19.00 сыграют Венгрия — Португалия, в 22.00 – Франция — Германия.
До 19.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы.
Например, Венгрия - Португалия 0:2, Франция – Германия 2:1.
Как стать участником конкурса
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
Желаем удачи!
вчера, в 11:25, 46 755 1
13 июня, в 13:00, 110 7246 -8
13 июня, в 09:43, 45 925 0
12 июня, в 10:00, 53 1098 3
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