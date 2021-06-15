Фото: https://vk.com/krapivnaslux.
В Крапивне военнослужащие построили новый мост
Местные жители уже оценили сооружение.
В селе Крапивна завершается строительство пешеходного моста через реку Плава. Он строился силами Министерства
Старый мост разрушился во время весеннего паводка. Из-за этого жители нескольких населенных пунктов (примерно 1300 человек) вынуждены были в обход добираться до центра Крапивны.
Отметим, что в 2021 году Министерство обороны России отремонтирует мосты в Плавском, Чернском, Веневском, Богородицком, Белевском районах.
Другие статьи по темам
Место
Прочее