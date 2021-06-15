В Крапивне военнослужащие построили новый мост

Фото: https://vk.com/krapivnaslux.

В селе Крапивна завершается строительство пешеходного моста через реку Плава. Он строился силами Министерства обороны РФ. Об этом пишет газета «Щекинский вестник».



Старый мост разрушился во время весеннего паводка. Из-за этого жители нескольких населенных пунктов (примерно 1300 человек) вынуждены были в обход добираться до центра Крапивны.



Отметим, что в 2021 году Министерство обороны России отремонтирует мосты в Плавском, Чернском, Веневском, Богородицком, Белевском районах.