Суточное число заболевших COVID-19 в Тульской области увеличилось до 67

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за прошедшие сутки зарегистрировано 67 случаев коронавируса, 55 человек выздоровели, пять скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 987 жителей региона, 38 372 вылечились, 2120 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая: