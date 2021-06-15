Суточное число заболевших COVID-19 в Тульской области увеличилось до 67
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за прошедшие сутки зарегистрировано 67 случаев коронавируса, 55 человек выздоровели, пять скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 987 жителей региона, 38 372 вылечились, 2120 умерли.
Ситуация в России за сутки следующая:
сегодня, в 09:13, 21 2048 1
вчера, в 14:22, 176 6608 -37
вчера, в 11:49, 52 1522 -1
вчера, в 11:02, 129 2165 -3
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