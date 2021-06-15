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Суточное число заболевших COVID-19 в Тульской области увеличилось до 67

Суточное число заболевших COVID-19 в Тульской области увеличилось до 67

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за прошедшие сутки зарегистрировано 67 случаев коронавируса, 55 человек выздоровели, пять скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 987 жителей региона, 38 372 вылечились, 2120 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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