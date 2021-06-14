Фото: https://www.instagram.com/sefutbol.
Конкурс Myslo: угадай исход матчей четвертого дня Евро-2020
Прогнозы принимаем до 15.00.
Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященном чемпионату Европы по футболу! Сегодня, 14 июня, пройдут три матча — в 16.00 сыграют Шотландия — Чехия, в 19.00 – Польша — Словакия, в 22.00 — Испания— Швеция.
До 15.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы.
Например, Шотландия— Чехия 1:0, Польша — Словакия 2:1, Испания— Швеция 4:1.
Как стать участником конкурса
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
Желаем удачи!
вчера, в 13:00, 110 5834 -8
вчера, в 09:43, 45 823 0
12 июня, в 10:00, 53 1040 3
11 июня, в 18:15, 51 882 5
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