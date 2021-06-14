Конкурс Myslo: угадай исход матчей четвертого дня Евро-2020

Фото: https://www.instagram.com/sefutbol.

Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященном чемпионату Европы по футболу! Сегодня, 14 июня, пройдут три матча — в 16.00 сыграют Шотландия — Чехия, в 19.00 – Польша — Словакия, в 22.00 — Испания— Швеция.

До 15.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы.

Например, Шотландия— Чехия 1:0, Польша — Словакия 2:1, Испания— Швеция 4:1.

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).

12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.

Желаем удачи!