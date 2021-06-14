За неделю в Тульской области умер 41 пациент с ковидом
Их возраст – от 49 до 92 лет.
По данным регионального оперативного штаба, с 8 по 14 июня в Тульской области подтвердились 414 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 23 районов и городских округов. В Арсеньевском, Белёвском и Тёпло-Огарёвском районах случаев COVID-19 не зарегистрировано.
328 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 41 пациента в возрасте от 49 до 92 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания.
сегодня, в 11:02, 74 977 0
вчера, в 11:15, 67 3888 -6
вчера, в 10:16, 23 1321 -11
12 июня, в 17:33, 81 3697 -19
Другие статьи по темам
Место