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За неделю в Тульской области умер 41 пациент с ковидом

За неделю в Тульской области умер 41 пациент с ковидом

Их возраст – от 49 до 92 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 8 по 14 июня в Тульской области подтвердились 414 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 23 районов и городских округов. В Арсеньевском, Белёвском и Тёпло-Огарёвском районах случаев COVID-19 не зарегистрировано.

328 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 41 пациента в возрасте от 49 до 92 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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