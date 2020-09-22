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Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Салютом»

Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Салютом»

Матч в рамках Кубка России начнется в 17.00.

Завтра, 23 сентября в Белгороде состоится матч Кубка России. Местный «Салют» примет тульский «Арсенал». Начало матча в 17.00.

Главный арбитр матча — Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Эдуард Шарипов из Уфы и Кирилл Шорин из Орла.

Команды встречались между собой шесть раз — 3 раза сильнее были «канониры», два раза победа была на стороне «Салюта», а один матч завершился ничьей.
 
Напомним, в минувшее воскресенье «Арсенал» в рамках Российской премьер-лиги принимал «Сочи» и одержал победу со счетом 3−2.
Сюжет: Арсенал
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
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