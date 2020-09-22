Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Салютом»

Завтра, 23 сентября в Белгороде состоится матч Кубка России. Местный «Салют» примет тульский «Арсенал». Начало матча в 17.00.

Главный арбитр матча — Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Эдуард Шарипов из Уфы и Кирилл Шорин из Орла.

Команды встречались между собой шесть раз — 3 раза сильнее были «канониры», два раза победа была на стороне «Салюта», а один матч завершился ничьей.