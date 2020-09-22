Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Салютом»
Матч в рамках Кубка России начнется в 17.00.
Завтра, 23 сентября в Белгороде состоится матч Кубка России. Местный «Салют» примет тульский «Арсенал». Начало матча в 17.00.
Главный арбитр матча — Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Эдуард Шарипов из Уфы и Кирилл Шорин из Орла.
Команды встречались между собой шесть раз — 3 раза сильнее были «канониры», два раза победа была на стороне «Салюта», а один матч завершился ничьей.
Напомним, в минувшее воскресенье «Арсенал» в рамках Российской премьер-лиги принимал «Сочи» и одержал победу со счетом 3−2.
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