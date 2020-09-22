В Туле пройдёт масштабная проверка автобусов и маршруток
Сотрудники ГИБДД и Ространснадзора будут проводить рейды до конца октября.
С 23 сентября по 30 октября в Тульской области состоятся сплошные проверки пассажирского автотранспорта. Рейды проведут инспекторы ГИБДД и Ространснадзора.
Особое внимание будет уделяться соблюдению ПДД водителями автобусов и маршруток, а также соблюдению требований к выпуску транспорта на линию.
Кроме того, сотрудники надзорных органов проверят техническую исправность транспорта и наличие у водителей необходимых документов.
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