В Туле пройдёт масштабная проверка автобусов и маршруток

Сотрудники ГИБДД и Ространснадзора будут проводить рейды до конца октября.

С 23 сентября по 30 октября в Тульской области состоятся сплошные проверки пассажирского автотранспорта. Рейды проведут инспекторы ГИБДД и Ространснадзора.

Особое внимание будет уделяться соблюдению ПДД водителями автобусов и маршруток, а также соблюдению требований к выпуску транспорта на линию.

Кроме того, сотрудники надзорных органов проверят техническую исправность транспорта и наличие у водителей необходимых документов.