Стало известно, во сколько тульский «Арсенал» сыграет с «Салютом»
23 сентября в 17.00. Игра, напомним, состоится в Белгороде.
23 сентября тульский «Арсенал» в Белгороде сыграет с «Салютом».
Матч в рамках Кубка России начнется в 17.00.
Изначально игра должна была состояться 16 или 17 сентября, но «канониры» попросили перенести матч на неделю – 14 сентября туляки играли матч чемпионата с питерским «Зенитом».
Матч, напомним, завершился поражением «Арсенала» со счетом 1-3. Забитым мячом в составе «красно-желтых» отметился Юрий Ковалев.
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