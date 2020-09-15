Стало известно, во сколько тульский «Арсенал» сыграет с «Салютом»

23 сентября в 17.00. Игра, напомним, состоится в Белгороде.

23 сентября тульский «Арсенал» в Белгороде сыграет с «Салютом».

Матч в рамках Кубка России начнется в 17.00.

Изначально игра должна была состояться 16 или 17 сентября, но «канониры» попросили перенести матч на неделю – 14 сентября туляки играли матч чемпионата с питерским «Зенитом».

Матч, напомним, завершился поражением «Арсенала» со счетом 1-3. Забитым мячом в составе «красно-желтых» отметился Юрий Ковалев.