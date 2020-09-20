«Арсенал» – «Сочи»: очень важная победа

Текст Сергея Малютина. Заставочное фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

К матчу 8-го тура главная команда Тулы подходила не в лучшем психологическом состоянии. За спиной у оружейников было два поражения подряд, пусть и от лидеров, и не самое приятное четырнадцатое место в турнирной таблице. Победа в поединке с сочинцами имела крайне важный характер, победа нашей команде требовалась, как воздух.

Стартовый состав вряд ли удивил специалистов и болельщиков, но с одной оговоркой. После длительной паузы, наконец, на поле вышел восстановившийся от повреждения главный бомбардир туляков Евгений Луценко. Вместо игравшего в прошлых турах более атакующего Валерия Громыко на правом фланге появился защитник Артем Сокол, а в ворота вернулся Михаил Левашов. В целом же, другие сочетания не претерпели изменений.



Первые пятнадцать минут получились сложными и неприятными для оружейников. Футболисты «Сочи» без особых проблем взяли мяч под контроль. Как следствие — «Арсенал» пропустил гол уже на 10-й минуте. Сокол нарушил правила рядом с углом штрафной, Нобоа пробил в дальний угол, попал в штангу, а на добивании первым был Жоаозиньо. Бразилец пробил и угодил в руку Луценко. После просмотра VAR главный арбитр указал на «точку». Нобоа был точен с одиннадцатиметровой отметки — 0:1.



Вернуться в игру тулякам помог Сергей Ткачев. «Русский Халк» на 19-й минуте первым оказался на подборе, подработал мяч и отправил его в нижний угол Джанаева — 1:1.



В середине тайма случился, пожалуй, самый неприятный для туляков момент. Только оправившийся от травмы Евгений Луценко, пошел встык в центре поля и вновь получил повреждение. Игру продолжить главный бомбардир прошлого сезона не смог и отправился в раздевалку.

Игра тем временем набирала обороты, а команды обменивалась опасными выпадами. Набиуллин классно вошел в штрафную, пробил в ближний, но за оружейников сыграла перекладина. «Красно-желтые» на это ответили ударом Громыки, который угодил в пятку Мевли и дезориентировав Джанаева. Голкипер «Сочи» в последний момент спас свою команду от гола.



Под занавес первой половины арсенальцы окончательно забрали инициативу и в итоге забили. Правда, сделали они это не с первой попытки. Ткачев забегал в штрафную, получил пас от Эванса и пробил по воротам правой ногой. Вратарь вытащил мяч из «девятки». Но через пару минут Джанаев уже доставал «снаряд» из своих ворот. Вновь отлично сыграла связка братьев Кангва: Кингс исполнил подачу от углового флажка, а Эванс блестяще ее замкнул — 2:1.



Начало второй половины мало чем отличалось от первой. Гости вновь чуть лучше начали и опять забили. Мевлю оставили одного у ворот Левашова, и сочинец легко закатил мяч в сетку – 2:2. Что делала в этот момент наша защита, большая загадка.



Однако «Арсенал» сегодня не планировал уходить с поля, довольствуясь ничьей. Туляки начали взвинчивать темп, что и привело к нужному результату. Ковалев получил мяч от Эванса на левом фланге, а находившийся в штрафной Ткачев успел крикнуть партнёру: «Юра, сделай красиво». Белорусский полузащитник услышал Сергея и выдал блестящий пас, который потрясающим ударом слета замкнул Ткачев — 3:2.

Пропущенный мяч стал серьезным ударом для сочинцев, оправиться от которого они так и не смогли. В этом большая заслуга обороны «Арсенала», которая практически ничего не дала сделать сопернику на последних минутах.



Туляки одержали волевую победу и взяли такие нужные три очка. В целом, сегодня оружейники показали характер. Будем надеяться, что это настроение футболисты сохранят на предстоящий кубковый матч против белгородского «Салюта» и домашнюю игру чемпионата с «Ростовом».