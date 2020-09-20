«Арсенал» – «Сочи»: очень важная победа
Победа на характере, дубль Сергея Ткачева, голевой дуэт братьев Кангва и травма Евгения Луценко – репортаж с огненного поединка в Туле.
Первые пятнадцать минут получились сложными и неприятными для оружейников. Футболисты «Сочи» без особых проблем взяли мяч под контроль. Как следствие — «Арсенал» пропустил гол уже на 10-й минуте. Сокол нарушил правила рядом с углом штрафной, Нобоа пробил в дальний угол, попал в штангу, а на добивании первым был Жоаозиньо. Бразилец пробил и угодил в руку Луценко. После просмотра VAR главный арбитр указал на «точку». Нобоа был точен с одиннадцатиметровой отметки — 0:1.
Вернуться в игру тулякам помог Сергей Ткачев. «Русский Халк» на 19-й минуте первым оказался на подборе, подработал мяч и отправил его в нижний угол Джанаева — 1:1.
В середине тайма случился, пожалуй, самый неприятный для туляков момент. Только оправившийся от травмы Евгений Луценко, пошел встык в центре поля и вновь получил повреждение. Игру продолжить главный бомбардир прошлого сезона не смог и отправился в раздевалку.
Под занавес первой половины арсенальцы окончательно забрали инициативу и в итоге забили. Правда, сделали они это не с первой попытки. Ткачев забегал в штрафную, получил пас от Эванса и пробил по воротам правой ногой. Вратарь вытащил мяч из «девятки». Но через пару минут Джанаев уже доставал «снаряд» из своих ворот. Вновь отлично сыграла связка братьев Кангва: Кингс исполнил подачу от углового флажка, а Эванс блестяще ее замкнул — 2:1.
Начало второй половины мало чем отличалось от первой. Гости вновь чуть лучше начали и опять забили. Мевлю оставили одного у ворот Левашова, и сочинец легко закатил мяч в сетку – 2:2. Что делала в этот момент наша защита, большая загадка.
Однако «Арсенал» сегодня не планировал уходить с поля, довольствуясь ничьей. Туляки начали взвинчивать темп, что и привело к нужному результату. Ковалев получил мяч от Эванса на левом фланге, а находившийся в штрафной Ткачев успел крикнуть партнёру: «Юра, сделай красиво». Белорусский полузащитник услышал Сергея и выдал блестящий пас, который потрясающим ударом слета замкнул Ткачев — 3:2.
Туляки одержали волевую победу и взяли такие нужные три очка. В целом, сегодня оружейники показали характер. Будем надеяться, что это настроение футболисты сохранят на предстоящий кубковый матч против белгородского «Салюта» и домашнюю игру чемпионата с «Ростовом».
«Арсенал» — «Сочи» — 3:2 (2:1)
20 сентября. Тула. Центральный стадион, 5028 зрителей.
Судьи Евгений Кукуляк (Калуга), Валерий Данченко (Уфа), Роман Милюченко (Москва).
Голы: Нобоа (10, с пенальти, 0:1), Ткачев (20, 1:1), Э. Кангва (45+, 2:1), Мевля (65, 2:2), Ткачев (71, 3:2).
«Арсенал»: Левашов, Сокол, Беляев, Бауэр, Бурлак, Костадинов (Горбатенко, 78), К. Кангва, Ковалев (Хлусевич, 78), Ткачев (Мохаммед, 84), Э. Кангва, Луценко (Громыко, 37).
«Сочи»: Джанаев, Маргасов (Заика, 46), Мевля, Маммана, Терехов, Бурмистров, Юсупов (Пруцев, 84), Цаллагов (А.Заболотный, 75), Набиуллин, Жоаозиньо, Нобоа.
Предупреждения: Сокол (6), Луценко (9), Э. Кангва (16), Маргасов (29), Заика (54), Цаллагов (69).
Удары (в створ): 12 (5) — 13 (4, 1 — штанга, 1 — перекладина). Угловые: 7 — 5. Голевые моменты: 5 — 4.