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После матча со «Спартаком» «Арсенал» потребовал, чтобы арбитра проверили на полиграфе
Фото пресс-службы «Арсенала».

После матча со «Спартаком» «Арсенал» потребовал, чтобы арбитра проверили на полиграфе

А еще оружейники не хотят, чтобы судья Алексей Матюнин еще когда-либо работал на матчах тульской команды.

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов в интервью «Чемпионату» рассказал, что клуб обратился в Российский футбольный союз после матча со «Спартаком».

— Мы написали официальное письмо в РФС. В нем два есть два пункта. В первом мы просим не назначать в дальнейшем на матчи тульского «Арсенала» арбитра Алексея Матюнина, который работал на нашей игре со «Спартаком».

Во втором пункте мы требуем проверить Алексея Матюнина на полиграфе. Как известно, подобные прецеденты в отношении других судей в нынешнем сезоне уже были, арбитраж прошедшей игры вызвал огромные вопросы не только у нашего клуба, но и у всего футбольного сообщества, поэтому такой шаг был бы логичным. Действия судейской бригады оказали прямое воздействие на итоговый результат игры. Поэтому считаем важным разобраться и выяснить истинные мотивы такой работы рефери.

Напомним, тульский «Арсенал» недоволен удалением Даниила Лесового. В одном из эпизодов матча мяч ушел за пределы поля от игрока «Спартака», но аут арбитр назначил в пользу москвичей. Футболист оружейников слишком эмоционально указал судье на ошибку и получил за это вторую желтую карточку.

– Это ключевой момент прошедшей игры. Эмоции Лесового, повлекшие второе предупреждение, возникли не на пустом месте, а именно вследствие этой грубейшей ошибки. Для чего нужен VAR, если он не исправляет столь явные ошибки? Это вопрос, ответа на который пока нет, — заявил Балашов.

Генеральный директор «Арсенала» также отметил, что «абсолютно недопустимо, когда судьи своей работой вмешиваются в ход спортивной борьбы и влияют на итоговые результаты матчей».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:35 0
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