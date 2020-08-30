Матч «Спартак» – «Арсенал»: страшный сон

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Туляки в меньшинстве уступили «красно-белым» в Москве и перед встречей с «Зенитом» остались без Лесового.

Первый раз за последний год наша команда осталась без своего главного бомбардира Евгения Луценко. На минувшей неделе врачи «Арсенала» диагностировали у него повреждение мышцы задней поверхности левого бедра, следовательно, ближайшие две-три недели Женю на поле мы не увидим.

В матче со «Спартаком» крайне интересно было посмотреть на то, как оружейники планируют минимизировать потерю форварда.

Место на острие атаки в Москве занял Эванс Кангва, сразу под ним расположились Даниил Лесовой и окончательно восстановившийся после травмы Владислав Пантелеев. На позиции опорного полузащитника на сей раз вышел Георги Костадинов, заменивший в этой зоне Горана Чаушича. Кстати, важно, что против «Спартака» Сергей Подпалый вновь решил сыграть в 5 защитников, а Кирилла Комбарова заменил Даниил Хлусевич. В остальном же на поле вышли все те, кто играл против «Химок» три дня назад.

Начало встречи получилось неспешным. Команды без особо энтузиазма перекатывали мяч взад-вперед и ждали, кто же первый будет раскрываться. Опасных моментов собравшиеся на «Открытии Арене» болельщики ждали очень долго, чего не скажешь про многочисленные стычки и карточки. Арбитр Алексей Матюнин долго не церемонился с туляками, и к 30-й минуте желтые карточки получили Лесовой и Сокол. Чего не скажешь про спартаковцев.

На 17-й минуте Умяров локтем бьет в лицо Костадинову, у болгарина пошла кровь, но главный арбитр не придал этому событию большого значения. В итоге, кровь удалось остановить только к концу тайма.

Давайте про футбол. На 36-й минуте стадион умолк. «Оружейники» разыграли угловой, Кангва точно навесил на ближнюю штангу и Даниил Хлусевич спиной открыл счет в этой встрече – 1:0.

Оборона туляков дрогнула спустя 5 минут. Бакаев дошел до штрафной, тонко покатил на Соболева, а тот сделал из защитников «Арсенала» статистов, которые беспрепятственно позволили Александру отправить мяч в дальний угол – 1:1. Тут вот на что хотелось бы сделать акцент: ровно три дня назад туляки пропустили практически такой же мяч от «Химок». Согласитесь, странно, что работа над ошибками не была проделана должным образом.

Вновь вернемся к судьям. Понятно дело, что мы все люди, и каждый может ошибиться. Главное – вовремя признать свою ошибку. Уже в компенсированное время, Лесовой на глазах у помощника арбитра заработал угловой, но у того было свое мнение. Даниил завелся и наговорил глупостей судье, забыв о том, что у него уже есть карточка. Зато об этом помнил Матюнин, который и показал полузащитнику вторую желтую, а следом и красную. Никто не оправдывает действия молодого игрока, он действительно подвел команду, но, согласитесь, к судьям тоже есть вопросы.

Под занавес первой половины «Арсенал» не только остался в меньшинстве, но и пропустил во второй раз. Наша оборона проглядела подключение Жиго на штрафном и дала французу забить второй мяч в ворота Нигматуллина. Вот так три эпизода превратили хороший для туляков первый тайм в страшный сон.

После перерыва моментов сильно больше не стало. У нашей команды можно выделить два эпизода. На 54-й минуте Эванс на скорости убегал на половину поля «Спартака», но подходе к штрафной его откровенно сбил защитник москвичей. Как думаете, какое решение принял арбитр? Правильно, показал, что все нормально.

Сравнять счет мы могли на 70-й минуте. Максименко неудачно выбил мяч на ногу Кингсу, замбиец пробил в дальний угол, но в последний момент «Спартак» спас Жиго.

Стоит отдать должное: несмотря на то, что оружейники весь тайм второй играли в меньшинстве, они ничего опасного не дали создать «Спартаку». В итоге забитые в первом тайме мячи и решили судьбу встречи.

Что же касается выводов, то их напрашивается три. Москвичи все же сумели перенастроить арбитров в свою сторону, судя по прошедшей игре и матчу в Волгограде против «Ротора», они теперь более трепетно относятся к «красно-белым».

Второй вывод. Оружейникам очень сложно даются перестроения в обороне. Детские ошибки три тура подряд привели к потере очень важных очков. Если не решить этот вопрос сейчас, то в матче с «Зенитом» это может перерасти в огромную проблему.

И самое главное. «Арсеналу» очень сложно без Евгения Луценко, пока в атакующих действиях команды практически нет плана «Б». В матче с «Зенитом» на поле, кроме Луценко не сможет сыграть и Лесовой, так что Сергею Подпалому предстоит эти две недели искать решение проблемы.

Если в целом подводить итоги первого месяца нового сезона, то можно с уверенностью сказать: команда недосчиталась минимум 5-6 очков. Будем надеться, что их мы наверстаем уже осенью.

«Спартак-Москва» – «Арсенал» – 2:1 (2:1)

29 августа. Москва. «Открытие Арена», 9186 зрителей. Судьи Алексей Матюнин (Москва), Игорь Демешко (Химки), Антон Кобзев (Москва).

Голы: Хлусевич (36, 0:1), Соболев (41, 1:1), Жиго (45+, 2:1).

«Спартак-Москва»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Тиль, 57; Ещенко, 69), Умяров (Урунов, 69), Крал, Соболев, Ларссон (Мирзов, 88).

«Арсенал»: Нигматуллин, Хлусевич (Довбня, 84), Бурлак, Сокол, Бауэр, Пантелеев (Горбатенко, 69), Лесовой, К. Кангва (Чаушич, 78), Громыко, Костадинов (Ткачев, 78), Э. Кангва (Банда, 69).

Предупреждения: Лесовой (13), Сокол (30), Пантелеев (42), Жиго (71), Чаушич (90).

На 45-й минуте за второе предупреждение удален Лесовой.

Удары (в створ): 7 (3) – 3 (2). Угловые: 4 – 4. Голевые моменты: 3 – 2.

Текст Сергея Малютина