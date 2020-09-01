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В Новомосковске любитель погонять медлил с оплатой штрафов ГИБДД
Изображение Jiri Rotrekl с сайта Pixabay.

В Новомосковске любитель погонять медлил с оплатой штрафов ГИБДД

Общий долг мужчины достиг 31 тыс. рублей, и вскоре в дело включились судебные приставы.

На исполнении у новомосковских судебных приставов находились исполнительные производства в отношении местного 34-летнего жителя. Гражданин С. задолжал 31 тысячу рублей по штрафам от ГИБДД за превышение скорости на машине.
 
«Автолюбитель от оплаты штрафов уклонялся, в связи с чем судебным приставом-исполнителем в соответствии с действующим законодательством в отношении него применены меры принудительного исполнения, а именно: вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего С. автомобиля KIA CEED», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
 
Во время действия такой меры владелец может ездить на автомобиле, а вот продать его — нет. Вскоре автолюбитель принес в отделение судебных приставов платежный документ о погашении 40 штрафов ГИБДД в полном объеме.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:29 0
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Тульская областьНовомосковск

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