Изображение Jiri Rotrekl с сайта Pixabay.
В Новомосковске любитель погонять медлил с оплатой штрафов ГИБДД
Общий долг мужчины достиг 31 тыс. рублей, и вскоре в дело включились судебные приставы.
На исполнении у новомосковских судебных приставов находились исполнительные производства в отношении местного 34-летнего жителя. Гражданин С. задолжал 31 тысячу рублей по штрафам от ГИБДД за превышение скорости на машине.
«Автолюбитель от оплаты штрафов уклонялся, в связи с чем судебным приставом-исполнителем в соответствии с действующим законодательством в отношении него применены меры принудительного исполнения, а именно: вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего С. автомобиля KIA CEED», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
Во время действия такой меры владелец может ездить на автомобиле, а вот продать его — нет. Вскоре автолюбитель принес в отделение судебных приставов платежный документ о погашении 40 штрафов ГИБДД в полном объеме.
Другие статьи по темам
Событие